死神降臨英王加冕典禮？網：不會是梅根扮的吧

英王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、戴兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口；西敏寺澄清那是協助儀式的教堂人員。(取材自推特)

英國國王查理三世6日舉行加冕典禮。典禮進行時，一個身穿長袍、頭帶兜帽、手拿細長物的黑影悠悠晃過西敏寺門口，彷彿「死神」蒞臨。這景象遭攝像頭錄下並發布上網，引發網友熱烈討論。

影片由推特 用戶@realjoegreeeen上傳，並發文問「只有我發現西敏寺的死神嗎？」網友紛紛在下方留言回應「死神現身了」、「就像電影『大法師3(The Exorcist 3)』的場景」，也有網友問影片「是真的嗎？」

另一名網友則說：「我看了這影片好幾次，現在腦中全是死神出場時的音樂」。還有網友揶揄稱可能是「看不慣」卡蜜拉封后，已故的黛安娜王妃靈魂才出現。但因加冕大典周邊屬於管制區，應該不可能有閒雜人等出沒，使部分網友質疑影片的真實性。

西敏寺對此澄清，那位被外界誤以為是「死神」的人物，只是協助宗教儀式的教堂人員。

此外，和皇室公開鬧不和的哈利 王子，只在典禮上觀禮，並沒有機會與查理、王后卡蜜拉等家人一起在白金漢宮的陽台一起對民眾致意，或是在皇室家族合照中露臉，他也在典禮一結束，就直奔希斯洛機場，搭機回到美國。

早已表明不會出席觀禮的哈利之妻梅根 ，網友還是沒輕易放過她，打趣她應該喬裝改扮混進了加冕會場，外表變成一頭白髮、留著白鬍子、戴著眼鏡的中年男子。署名鮑伯奎爾的網友在推特上發布該男子照片，稱「梅根，別以為妳唬得了我們」，其他網友紛紛回應「年度最佳推文」。

其實那名男子是威爾斯的著名作曲和樂器演奏家卡爾詹金斯，還因為藝術上的成就獲封爵士，他的作品也在加冕大典上被演奏出來。網友拿他來鬧梅根，想必他自己也完全料想不到。