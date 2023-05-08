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查理44年前遭辣模竊吻 不是艷遇是被設計的圈套

編譯中心╱綜合7日電
1979年，查理訪問澳洲並在沙灘上跑步，突然有一名辣模普里斯特（Jane Priest）走近他並獻吻。(影片截圖)
1979年，查理訪問澳洲並在沙灘上跑步，突然有一名辣模普里斯特（Jane Priest）走近他並獻吻。(影片截圖)

英國新王加冕，查理三世1979年與模特兒在澳洲海灘上「香艷」的一幕再度成為網路話題，一名穿著三點式泳衣的年輕模特兒跑上前抱著查理、偷吻他，其實整件事是攝影師為求拍到好照片所設計的「圈套」。

1979年，查理訪問澳洲，他在珀斯的科特索海灘（Cottesloe Beach）上跑步，突然有「飛來艷福」，一名穿三點式泳衣的女子走近他、抱他，並偷吻了他一下，照片登上新聞版面後，模特兒普里斯特（Jane Priest）成為傳媒追訪對象。

雖然兩人看似親密互動，但現實與外界想象有出入，據普里斯特後來講述，事件緣於一場「公關秀」，希望讓查理看來更平易近人。究竟是誰策畫這場公關秀？雖然事後曾傳出是查理公關隊伍所為，但每日鏡報攝影師加文（Kent Gavin）2013年向紀錄片承認，他是始作俑者之一。

另一攝影師愛德華（Kerry Edwards）也在2015年承認自己與事件有關，他當時只是想「這對普里斯特（模特兒）有好處」。模特兒普里斯特也確因此事「一戰成名」，但她2015年也承認自己得到的關注「有點過度」。

另據英國每日郵報報導，英王加冕典禮舉行時，他的長子、王位繼承人威廉王子一家人竟然遲到，讓查理和王后卡蜜拉在馬車內等了一陣子，而且比威廉更早步入教堂。

這個小失誤被眼尖的王室粉絲發現，並在社群媒體分享，表達震驚和難以置信。一名網友說，「我覺得他們遲到很不禮貌」，另一名網友說，「他們遲到，查理不高興」。

攝影 澳洲 威廉

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