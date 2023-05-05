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英王加冕在即 原民促為殖民道歉 南非籲還3106克拉「非洲之星」

編譯中心／綜合4日電
英王查理三世（左）與卡蜜拉加冕大典預計5月6日登場。(美聯社)
英王查理三世（左）與卡蜜拉加冕大典預計5月6日登場。(美聯社)

多個來自往昔英國殖民地的原民領袖，今天敦促英王查理三世（King Charles III）迅速為王室所犯下「數世紀的種族主義」和「種族滅絕的遺毒」道歉。

中央社引述法新社報導，來自12個大英國協成員國的原民代表在一封措詞強硬、可能破壞查理三世周末加冕儀式準備工作的信函中，也要求經濟賠償，並歸還偷走的文化珍寶。

這封信是由澳洲原民領袖，及遭到英國殖民者掠奪奴隸的幾個加勒比海國家原民領袖共同連署。英國殖民者當年在澳洲屠殺原住民，將他們趕出家園。

連署者包括1996年亞特蘭大奧運會女子曲棍球金牌得主、澳洲前運動員佩里斯（Nova Peris）。她是首名當選澳洲聯邦國會議員的原住民女性。她強調，查理是時候承認英國過去殖民時代對原住民的「種族滅絕」，造成可怕而持久的影響。西澳洲原住民人權專家麥克格萊德指出，賠償對許多原住民來說，是主要關鍵點，愈來愈多原住民要求英國王室賠償。這封信的聯署者還包括加拿大、紐西蘭及巴布亞新幾內亞的原住民代表。

儘管查理三世已承認王室必須對「形塑我國過去的錯誤認錯」，這封信仍請求查理三世進一步提出正式的王室道歉。

此外，一些南非人呼籲英國歸還被稱為「大非洲之星」的世界最大鑽石，這顆重達530克拉的鑽石鑲嵌在查理三世6日加冕時手持的王家權杖上。推動網上請願活動的南非律師卡曼加說：「這顆鑽石需要回到南非，它需要成為我們的驕傲、我們的遺產和我們的文化的標誌。」網上請願已收集了約8000個簽名。他說：「非洲人民開始意識到，非殖民化不僅僅是讓人們擁有某些自由，而且也是要拿回被徵用的東西。」

南非出土的世界最大天然原鑽「卡利南鑽石」後來被切成九大塊，其中第二大的重317....
南非出土的世界最大天然原鑽「卡利南鑽石」後來被切成九大塊，其中第二大的重317.4克拉，鑲在英國女王所戴王冠的下方正中央。（路透）

世界上已知最大天然鑽石卡利南（Cullinan，即非洲之星），1905年在南非普勒托利亞附近礦場發現，重約3106克拉。南非當時是英國殖民地，殖民地當局將該天然鑽石送給英王愛德華七世。1907年，卡利南鑽石被送到荷蘭，切割成9粒大鑽石和多粒小鑽石，皆為英國王室所收藏。其中最大的一粒名為「大非洲之星」，第二大的「卡利南2號」鑽石則鑲嵌在帝國王冠正面，英女王許多照片上戴著的王冠都展示了這顆鑽石。

英國 原住民 澳洲

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