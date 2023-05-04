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英王加冕3天連假 英國零售消費可望衝破100億美元

中央社倫敦4日專電
英王查理三世加冕典禮6日舉行，英國民眾將一連放假3天至5月8日。圖為倫敦街頭掛滿了英國國旗。歐新社
英王查理三世加冕典禮6日舉行，英國民眾將一連放假3天至5月8日。圖為倫敦街頭掛滿了英國國旗。歐新社

英王查理三世加冕典禮6日舉行，英國民眾將一連放假3天至5月8日。網路行銷公司VoucherCodes今天指出，在3天連假期間，英國零售消費金額可望衝破80億英鎊（約100億美元）。

其中，約17.6億英鎊的消費將發生在超市、超商、雜貨店等零售通路；酒吧、餐館等餐飲場所則可望進帳12.1億英鎊，且飲品銷售額（6億4000萬英鎊）預計將高於餐點銷售額（5億7000萬英鎊）。

各類商家在連假期間預計可售出約6940萬品脫（pint，約570毫升）啤酒、2150萬瓶葡萄酒、1070萬瓶氣泡酒。

VoucherCodes預估，在超市等零售通路可望進帳的17.6億英鎊中，約11.7億英鎊將來自食物和飲品銷售；裝飾品以及各式紀念品的銷售額則可分別達2億8000萬英鎊以及3億1000萬英鎊。加冕典禮同時將刺激旅遊、住宿、交通等消費類別的營收成長。

不過，通貨膨脹和生活成本上升將影響消費行為。VoucherCodes於4月底發布的民意調查結果顯示，僅47%受訪民眾有意慶祝國王加冕，認為今年有必要節約開支的受訪民眾占比高達75%。

至於加冕典禮舉辦成本，「金球行動」（Operation Golden Orb）委員會一名消息人士近日向「太陽報」（The Sun）透露，總金額可能高達1億英鎊。「金球行動」是查理三世（King Charles III）加冕典禮任務代號，指稱白金漢宮與英國政府各單位為典禮所作規畫。

由於國王是國家元首，加冕典禮由政府、也就是納稅人埋單，但具體支出金額得等到典禮結束後才會明朗。民調機構「輿觀」（YouGov）4月中旬發布的一項調查結果顯示，高達51%的受訪民眾認為加冕典禮不應受政府資助。

消息人士告訴「太陽報」，已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕典禮於1953年舉行時，國庫支出約150萬英鎊，這相當於今天的5000萬英鎊。當時英國尚未擺脫第二次世界大戰的陰影，國內還實施食物配給。

儘管查理三世數次表示將力求避免鋪張浪費、儘可能簡化儀節與人力編制，包括遊行路線長度縮減至伊麗莎白二世加冕典禮的1/4（由約8公里縮減至2.1公里）、受邀觀禮的賓客數也大減（由約8000降至不到3000人），消息人士指出，維安費用龐大是典禮舉辦成本居高不下主因之一。

不過，這名人士提到，媒體轉播等各式權利金以及典禮帶動的觀光旅遊消費人潮將遠超過1億英鎊。

追蹤短期租賃市場趨勢的數據分析公司Key Data近日表示，受加冕典禮影響，預計今年5月上半月造訪倫敦的外國遊客數將較去年同期增加約75%。總數近7萬2000人的外國遊客可望在此期間為倫敦帶來近7000萬英鎊收入；若計入國內遊客，則金額可突破2億英鎊。

至於維持王室運作的成本，根據倫敦大學學院（University College London, UCL）政府治理與憲法教授哈澤爾（Robert Hazell）的估算，若僅考慮涉及納稅人資助的部分，則2022-23財政年度的「君主撥款」（Sovereign Grant）為8630萬英鎊，這相當於每一位英國納稅人每年僅需支付2.4英鎊（約3美元）。這大約是在倫敦一杯咖啡的價錢。

「君主撥款」每年由政府撥給，供君主執行公務、支付王室近500名人員的薪資、維持宮殿運作等，每5年審議一次。

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