英王6日加冕 鐵粉林蔭大道紮營卡位 不少美國人也瘋

英國國王查理三世將於六日登基加冕，御林軍三日進行彩排。（路透）

英國 國王查理三世 的加冕典禮即將於6日舉行，據英媒報導，倫敦林蔭大道（The Mall）沿路已有英國王室超級粉絲紮營。部份人在加冕典禮舉行前一周已到達，率先搶占最佳觀賞位置。

查理三世與王后卡蜜拉6日早上會乘坐鑽禧馬車，從白金漢宮前往加冕典禮場地西敏寺，期間馬車會途經林蔭大道。在加冕典禮結束後，他們會乘坐黃金馬車原路返回白金漢宮，沿途會有大型巡遊隊伍護送他們回宮。

中央社引述法新社報導，史考特（Marie Scott）是最早在這裡「卡位」的民眾之一。她說：「這是歷史的一刻。我們很幸運能經歷一場加冕典禮。」

52歲的史考特從2011年威廉王子與凱特 的「威凱」世紀大婚起就開始參加王室活動，她說，現場觀禮和在家看電視感受大不同。她說，現場觀禮時「可以自己的雙眼看著他們，並完整感受身旁的氣氛」。

英王查理三世的加冕典禮將於6日舉行。南倫敦居民洛雷自加冕典禮舉行前一周已開始在倫敦林蔭大道紮營，並帶備多件「應援物品」到場。圖為1日，洛雷（左）在「營地」的照片。(路透)

南倫敦居民洛雷（John Loughrey）更是自加冕典禮前一周已開始紮營，並帶備多件「應援物品」到場，包括王室成員肖像襟章、印有查理三世肖像的橫額，以及印有英國國旗的帽子和披肩。洛雷多次為參加王室活動而通宵在街上守候。他2008年更辭去廚房工作，以出席黛安娜王妃的每次死因聆訊，因此獲得「黛安娜頭號粉絲」的稱號。

英王查理的加冕典禮即將於6日舉行，王室超級粉絲們提前到倫敦林蔭大道卡位，確保自己搶到前排位置。(美聯社)

這場繼1953年之後的首場加冕典禮，同時吸引了海外民眾的關注。80歲、有著英國血統的美國民眾摩爾（Thomas Moore）就是一例，他即將偕妻從猶他州鹽湖城（Salt Lake City）附近的住家前往英國看熱鬧。他說：「這是非常特殊的場合，這會留在你血液之中。」

同樣來自美國的沃納（Donna Werner）則是英國王室慶典的「常客」，30多年來她為了王室婚、登基周年紀念等活動跑了英國好幾趟。「這種排場沒人能跟英國人比。」71歲、從康乃狄克州遠道而來的她說：「美國就沒有任何像這樣的事。」

她的第一場英國王室活動是安德魯王子與莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）1986年的婚禮，從此種下「癮頭」。如今她高興地說：「我真開心自己能在這裡，成為歷史的一部分，畢竟過去70年來沒有舉行過任何加冕典禮。」