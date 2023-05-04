加冕禮前朝白金漢宮丟「槍彈」 男喊要殺英王

英國白金漢宮2日傳出有男子因隔著柵欄朝宮內丟擲「霰彈槍彈」等物品而被捕，警方隨後還在該男子身上搜出一把刀。（路透）

英王查理三世 即將於6日舉行加冕禮，然而白金漢宮2日傳出有男子隔著柵欄朝宮內丟擲「霰彈槍彈」等物品而被捕，警方隨後還在該男子身上搜出一把刀。

BBC報導，這名男子當地時間2日晚間7時左右，接近白金漢宮大門並朝內丟擲物品，警方隨即將男子逮捕，但未在他身上發現任何槍械火器；警方也扣押該男子朝白金漢宮丟擲的的物品並交由專家檢查。有目擊者向媒體表示：「嫌疑男子過去幾個晚上都在白金漢宮外徘徊，還聽到他大喊：『我要殺了國王』。」

倫敦都會區警察 局透露，男子因涉嫌藏有攻擊性武器而被捕，此外，男子還被發現在案發現場持有「可疑手提袋」，隨後警方拉起封鎖線並由專家對手提袋實施預防性爆破控制，相關調查仍在進行當中。據悉，警方目前未將此案定調為恐怖攻擊。

警方向媒體透露，案發時「查理三世與王后卡蜜拉皆不在白金漢宮內」。

此外，英國「公共秩序法案」新增法例賦予警察更大權力鎮壓示威，在2日獲英王御准後，提前六周於3日實施，以方便警方取締試圖干擾加冕儀式的人士。根據新法例，封塞道路的示威者可判12個月監禁。

新法例的內容包括可對堵塞道路、機場 、鐵路的示威者，判處12個月的監禁；把自己鎖定（固定）在建築物等事物上的示威者，可判處六個月監禁或無限罰款。警方還能夠搜查他們懷疑是準備製造「破壞」的示威者。被發現攜帶掛鎖、強力膠、挖掘工具等物品的人面臨刑事指控。

反君主制組織「共和國」的支持者認為查理三世登基，是結束君主制度的最佳機會，正計畫展開他們歷來最大型的示威。