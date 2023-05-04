我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

加冕禮前朝白金漢宮丟「槍彈」 男喊要殺英王

編譯中心／綜合3日電
英國白金漢宮2日傳出有男子因隔著柵欄朝宮內丟擲「霰彈槍彈」等物品而被捕，警方隨後還在該男子身上搜出一把刀。（路透）
英國白金漢宮2日傳出有男子因隔著柵欄朝宮內丟擲「霰彈槍彈」等物品而被捕，警方隨後還在該男子身上搜出一把刀。（路透）

英王查理三世即將於6日舉行加冕禮，然而白金漢宮2日傳出有男子隔著柵欄朝宮內丟擲「霰彈槍彈」等物品而被捕，警方隨後還在該男子身上搜出一把刀。

BBC報導，這名男子當地時間2日晚間7時左右，接近白金漢宮大門並朝內丟擲物品，警方隨即將男子逮捕，但未在他身上發現任何槍械火器；警方也扣押該男子朝白金漢宮丟擲的的物品並交由專家檢查。有目擊者向媒體表示：「嫌疑男子過去幾個晚上都在白金漢宮外徘徊，還聽到他大喊：『我要殺了國王』。」

倫敦都會區警察局透露，男子因涉嫌藏有攻擊性武器而被捕，此外，男子還被發現在案發現場持有「可疑手提袋」，隨後警方拉起封鎖線並由專家對手提袋實施預防性爆破控制，相關調查仍在進行當中。據悉，警方目前未將此案定調為恐怖攻擊。

警方向媒體透露，案發時「查理三世與王后卡蜜拉皆不在白金漢宮內」。

此外，英國「公共秩序法案」新增法例賦予警察更大權力鎮壓示威，在2日獲英王御准後，提前六周於3日實施，以方便警方取締試圖干擾加冕儀式的人士。根據新法例，封塞道路的示威者可判12個月監禁。

新法例的內容包括可對堵塞道路、機場、鐵路的示威者，判處12個月的監禁；把自己鎖定（固定）在建築物等事物上的示威者，可判處六個月監禁或無限罰款。警方還能夠搜查他們懷疑是準備製造「破壞」的示威者。被發現攜帶掛鎖、強力膠、挖掘工具等物品的人面臨刑事指控。

反君主制組織「共和國」的支持者認為查理三世登基，是結束君主制度的最佳機會，正計畫展開他們歷來最大型的示威。

查理三世 警察 機場

上一則

岸田7日將訪韓 傳為二戰強徵勞工道歉

下一則

烏克蘭準備反攻了 組建8「風暴旅」 4萬士兵將投入抗俄

延伸閱讀

英王加冕要戴的「冠中之冠」隔70年亮相 鑲444顆寶石

英王加冕要戴的「冠中之冠」隔70年亮相 鑲444顆寶石
英王加冕典禮在即 男子朝白金漢宮丟擲槍彈被捕

英王加冕典禮在即 男子朝白金漢宮丟擲槍彈被捕
拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統
英王查理三世加冕在即 反君主制團體準備鬧場

英王查理三世加冕在即 反君主制團體準備鬧場

熱門新聞

金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情