英王加冕要戴的「冠中之冠」隔70年亮相 鑲444顆寶石

「聖愛德華王冠」僅限英國君主加冕典禮使用。（美聯社）

英王查理三世 （King Charles III）與妻子卡蜜拉王后的加冕大典6日將於倫敦西敏寺登場。僅限英國君主於加冕典禮使用的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）已近70年未出過倫敦塔，這頂王冠以黃金打造，鑲嵌444顆寶石與半寶石，將是本次加冕大典一大看點。

台北中國時報引述每日郵報報導，「聖愛德華王冠」上次亮相是1953年，當時用於查理的母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的加冕大典。去年12月，這頂「冠中之冠」移出倫敦塔接受尺寸修改，以符合查理三世的頭圍。加冕儀式結束後，查理會換上帝國王冠（Imperial State Crown）一路回到白金漢宮。

據了解，該頂王冠重達4.9磅（約2.23公斤），高度近30.5公分，配有天鵝絨帽噢貂皮環帶。冠體以2千多公克黃金打造，今日價值約11.6萬英鎊（約14.4萬美元）；444顆寶石包括的身價並無具體數字，這頂王冠未曾投保，因此極可能從未接受正式估價，不過「讀者文摘亞洲版」曾指王冠上所有寶石總值約4500萬英鎊（約5616萬美元）。

A Scrabble tile-laden replica of St Edward’s crown has been unveiled to mark the 75th anniversary of the popular board game and the upcoming coronation of King Charles pic.twitter.com/BAVqPq7efs — Reuters (@Reuters) April 13, 2023

此外，夏綠蒂公主（Princess Charlotte）2日迎來8歲生日，熱愛攝影 的母親凱特 王妃親自為她拍攝個人照來慶祝生日，並於Instagram公布這張照片，並寫下「祝夏綠蒂公主有一個非常快樂的生日！明天8歲了」。