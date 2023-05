英王加冕要戴的「冠中之冠」隔70年亮相 鑲444顆寶石

英王查理三世 (King Charles III)與妻子卡蜜拉王后的加冕大典6日將於倫敦西敏寺登場。僅限英國君主於加冕典禮使用的「聖愛德華王冠」(St. Edward's Crown)已近70年未出過倫敦塔,這頂王冠以黃金打造,鑲嵌444顆寶石與半寶石,將是本次加冕大典一大看點。

台北中國時報引述每日郵報報導,「聖愛德華王冠」上次亮相是1953年,當時用於查理的母親、女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)的加冕大典。去年12月,這頂「冠中之冠」移出倫敦塔接受尺寸修改,以符合查理三世的頭圍。加冕儀式結束後,查理會換上帝國王冠(Imperial State Crown)一路回到白金漢宮。

據了解,該頂王冠重達4.9磅(約2.23公斤),高度近30.5公分,配有天鵝絨帽噢貂皮環帶。冠體以2千多公克黃金打造,今日價值約11.6萬英鎊(約14.4萬美元);444顆寶石包括的身價並無具體數字,這頂王冠未曾投保,因此極可能從未接受正式估價,不過「讀者文摘亞洲版」曾指王冠上所有寶石總值約4500萬英鎊(約5616萬美元)。

