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英王加冕禮要全民表忠 議員批過時

編譯中心╱綜合1日電
英王查理三世(中)和王后卡蜜拉(右)檢視製作中的王座椅套。 (美聯社)
英王查理三世(中)和王后卡蜜拉(右)檢視製作中的王座椅套。 (美聯社)

英王查理三世6日將舉行加冕典禮，所有英國人將依照過去保留給貴族的傳統，宣誓對君主效忠，但這個儀式卻惹怒反皇派；不少英國國會議員直言，現時仍邀請民眾向君主表忠，既過時且奇怪，更有倡議共和制的組織批評此舉如同「蔑視英國國民」。 

透報導，英格蘭教會坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）6日將在西敏寺主持加冕典禮。他日前宣布，過去傳統的「同儕的敬意」儀式將被廢除。這個環節原本是由貴族跪在國王面前，宣誓對他效忠。

但儀式將會有「人民的敬意」（Homage of the People）環節，號召英國以及其他奉英國君主為國家元首的國家人民，宣誓對英王效忠。

威爾比主教將號召「在大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國以及其他王國和領土，所有懷抱善意的人民，發自內心並出聲，向他們不容質疑的國王、所有人民的捍衛者宣誓效忠」。

根據威爾比主教的聲明，他們邀請人民以「數以百萬計民眾的合聲」，共同宣誓效忠，這也是為古老加冕儀式增添新的元素；英國上次舉行加冕典禮已經是70年前的英國女王伊麗莎白二世登基。

這個加冕儀式還有許多第一次，聲明指出，加冕儀式將首次使用與不列顛群島相關的語言，將以威爾斯語唸禱詞，並以威爾斯語、蘇格蘭蓋爾語和愛爾蘭蓋爾語唱聖歌，女性主教也將首次參加儀式。

在英國以及奉英國君主為國家元首的加拿大，國會議員在就職時都已經宣誓對英王效忠。

然而，反對君主制的團體卻認為，要求一般大眾在加冕典禮宣誓效忠太過「冒犯，是對反對聲音充耳不聞，且蔑視人民」的舉動。 

反君主制組織「共和國」發言人史密斯（Graham Smith）說：「在民主政體，應該是國家元首宣誓對人民效忠，而不是反過來。」他們計畫在6日發起示威抗議活動。

英國女王 查理三世 加拿大

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