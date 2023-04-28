威廉悼陣亡軍人 哈梅在美忙看NBA…媒體貼照片對比

梅根（左）與哈利觀賞NBA籃球賽，過程愉快。（美聯社）

英王查理三世加冕大典即將在下個月初舉行，小兒子夫婦最後只有哈利 回英參加。在典禮前，威廉王子25日在倫敦參加「紐澳軍團日」（ANZAC）紀念儀式，緬懷在戰爭中犧牲的紐澳軍人。在大西洋另一端，哈利則與妻子梅根 在洛杉磯看NBA 湖人隊比賽，滿臉笑容，免不了又被比較一番。

哈利和梅根日前在洛杉磯看NBA湖人對曼斐斯灰熊的比賽，並被全球轉播的螢幕發現，兩人隨即展露笑容。當哈利向梅根的臉頰靠近索吻時，梅根卻輕輕推開對方，然後微笑撒嬌，等於在全場觀眾面前拒絕哈利，讓哈利尷尬做了一個鬼臉。這段影片也被擺上NBA的推特、IG，已有數十萬觀看次數。

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但這段影片也引起軒然大波，不少民眾揶揄兩人，更有人貼出威廉與凱特先前到波士頓塞爾提克主場看球，被大螢幕拍到的畫面截圖，互動自然、熱切，相比之下哈利、梅根倒像是在作戲。

此外，倫敦旗幟晚報（Evening Standard）記者Elliot Wagland則在推特發文：「威廉王子在倫敦參加紐澳軍團日紀念活動，薩塞克斯公爵和公爵夫人在洛杉磯看NBA季後賽。」還貼出照片做對比。

威廉王子在紀念碑敬獻花圈。（取材自推特）

另一方面，梅根最近力挺好友攝影師哈里曼（Misan Harriman）登上Ted演講舞台，特別為對方錄製推薦影片，只見她改變髮型、妝容，卻被網友質疑整形，「天啊，嫉妒威爾士王妃的梅根馬可戴著淡褐色隱形眼鏡，看起來像凱特」。

梅根遠離大眾視野已有3個多月，部分民眾認為梅根的招牌豐唇已不復見，但臉頰隆起、下顎線更明顯，似乎也更新牙齒貼片，鼻子好像也有些不一樣。不過另有網友認為燈光、角度以及妝容都會有影響，而且認為梅根身為非裔女性，本來就會習慣將頭髮燙直，「背後有歷史、身分認同的複雜因素」，並要白人對於黑人歷史閉嘴。

梅根近期再度露面，被網友指稱外型與過往大相逕庭。（取材自Instagram）

雖然最新影片引起熱議，然則梅根、哈利的發言人卻未回應此事。不過有消息人士指出，梅根二次懷孕已經增加不少體重，這次只是減重後的成果，「梅根不需要整形手術，她是被陽光親吻的人，擁有愛與滋潤」。