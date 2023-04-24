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遭爆「不爽查理」拒赴加冕禮？梅根：報導不實

編譯中心／綜合23日電
哈利（後左）、梅根，不會一起出席查爾斯（前排左）和卡蜜拉的加冕大典，引起各方議論。（路透資料照片）
哈利（後左）、梅根，不會一起出席查爾斯（前排左）和卡蜜拉的加冕大典，引起各方議論。（路透資料照片）

英王查理三世下個月初將舉行加冕大典、正式戴上王冠，此前媒體報導哈類王子的妻子梅根不出席的原因，重提雙方嫌隙。對此，梅根今天批評英媒報導指她與英王查理三世的書信往來，是她決定不參加加冕典禮的原因之一。這是梅根最近一次與媒體對槓。

英國「每日電訊報」稍早報導，梅根2021年接受美國主持人歐普拉專訪時表示，英國王室曾對她兒子皮膚會有多黑提出關注。梅根並在訪談之後，寫信給當時還是王儲的查理，表達了她對王室不自覺偏見的擔憂；但她認為沒有獲得令人滿意的回覆，因此拒絕出席查理的加冕典禮。

對此，梅根的發言人說：「公爵夫人忙著眼前的日子，沒去想兩年前寫的一封信，或信中有關四年前的一場對話。」發言人說：「其他任何暗示都是錯誤的，坦白說也是荒謬的。我們建議各小報媒體和王室記者，停止這場累人的鬧劇，這都是他們自導自演的。」

另一方面，日前是已故英國女王伊麗莎白二世的97歲冥誕，長孫夫婦威廉王子和凱特發布圖文，附上女王生前和孫兒們的合照，已獲得108萬名網友按「讚」。

伊莉莎白二世女王（前排中）生前和一群孫兒孫女合照，就不包括哈利王子和梅根的一雙子...
伊莉莎白二世女王（前排中）生前和一群孫兒孫女合照，就不包括哈利王子和梅根的一雙子女。（取材自Instagram）

這張照片是去年夏天由凱特所拍攝，地點在女王在巴爾莫若的夏季寓所，當時96歲的女王坐在綠色沙發上，身邊圍繞著孫兒女與曾孫，包括愛德華王子的子女─19歲的路薏絲與15歲的詹姆斯，威廉與凱特的3名子女喬治（9歲）、夏綠蒂（7歲）與路易（5歲），女王外孫女的9歲女兒米亞、4歲女兒莉娜、2歲兒子盧卡斯，還有女王外孫的兩個女兒─12歲的莎凡娜與11歲的伊斯拉。

不過，獨獨缺了哈利和梅根的小孩─亞契小王子與莉莉貝公主。這令有心人嗅出弦外之音，認為哈利與梅根若還不能和王室修好，等日後威廉、凱特當家，他們與一雙子女恐怕處境不妙。

梅根 凱特 英國女王

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