我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

哈利、梅根與英皇室未到和解時刻 皇室不當梅根自己人

記者蘇詠智／即時報導
哈利與梅根不管做什麼決定，在英國都只會挨罵。（路透資料照片）
哈利與梅根不管做什麼決定，在英國都只會挨罵。（路透資料照片）

再過兩周就要到英王查爾斯三世的加冕大典，然而與皇室之間有很大裂痕的哈利王子與妻子梅根，雖然決定前者隻身出席、後者留在美國照料一雙兒女，卻還是在英國遭到批評。英國不少民眾視他倆為有意毀滅君主制的毒蛇猛獸，不管做什麼都只會無情謾罵，「時人」稱梅根也知道自己在英國動輒得咎，一舉一動都會被找碴，才是最後決定乾脆不要回去的主因，而她去年出席伊莉莎白二世女王喪禮相關活動時受到英國民眾的無禮對代，讓她相信自己還是別出現比較好。

梅根和哈利結婚到現在已經好幾年，卻偏偏還是有一堆英國人將她視為「把王子帶壞」的罪魁禍首，忘了哈利自己也是個有自主權的人，很多決定梅根都不一定能夠改變。「時人」報導，梅根本來也想一起回英國去支持自己的公公查爾斯，想到英國人民的反應後覺得不去比較好，哈利明知道回到英國一定照樣被羞辱，也不可能在加冕大典上被排在多顯眼的位置，並且應該也無法參與到多少主要的活動，卻還是願意參加，只為了在父親最重要的一天，能夠人在現場力挺他，可惜彼此之間的結沒有完全打開，就算哈利配合所有加冕大典的安排，還是離與皇室改善關係、修補裂縫遠得很，也好在加冕當天就是哈利與梅根的兒子亞契生日，她也找到合理不回英國的好藉口。

對於「時人」的報導，美國網友有人認為哈利和梅根的決定正確，該以自己的小孩為重，不用去幫跟他們關係欠佳的皇室做面子，也有人覺得梅根自己斷了和皇室修好的所有橋樑。不過英國則有人推論梅根經過加冕大典的風波之後，已經不被皇室看做自己家的一份子，不管她缺席的動機是怎樣，在皇室內的位置是愈來愈邊緣。

哈利與梅根不一起出席英王加冕大典的原因，登上封面。圖／摘自People IG
哈利與梅根不一起出席英王加冕大典的原因，登上封面。圖／摘自People IG

英國 梅根 哈利

上一則

法護衛艦停靠日本橫須賀基地 證實靠港前通過台灣海峽

延伸閱讀

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相
梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心
梅根不去英王查理三世加冕 威廉、凱特鬆了大口氣？

梅根不去英王查理三世加冕 威廉、凱特鬆了大口氣？
哈利將赴英王加冕禮 梅根與孩子留美家中

哈利將赴英王加冕禮 梅根與孩子留美家中

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45

超人氣

更多 >
網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案
庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑
拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段
6歲女孩玩球滾入鄰居院子 對方竟暴走 直接掏槍射擊

6歲女孩玩球滾入鄰居院子 對方竟暴走 直接掏槍射擊
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷