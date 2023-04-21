哈利、梅根與英皇室未到和解時刻 皇室不當梅根自己人

哈利與梅根不管做什麼決定，在英國都只會挨罵。（路透資料照片）

再過兩周就要到英王查爾斯三世的加冕大典，然而與皇室之間有很大裂痕的哈利 王子與妻子梅根 ，雖然決定前者隻身出席、後者留在美國照料一雙兒女，卻還是在英國 遭到批評。英國不少民眾視他倆為有意毀滅君主制的毒蛇猛獸，不管做什麼都只會無情謾罵，「時人」稱梅根也知道自己在英國動輒得咎，一舉一動都會被找碴，才是最後決定乾脆不要回去的主因，而她去年出席伊莉莎白二世女王喪禮相關活動時受到英國民眾的無禮對代，讓她相信自己還是別出現比較好。

梅根和哈利結婚到現在已經好幾年，卻偏偏還是有一堆英國人將她視為「把王子帶壞」的罪魁禍首，忘了哈利自己也是個有自主權的人，很多決定梅根都不一定能夠改變。「時人」報導，梅根本來也想一起回英國去支持自己的公公查爾斯，想到英國人民的反應後覺得不去比較好，哈利明知道回到英國一定照樣被羞辱，也不可能在加冕大典上被排在多顯眼的位置，並且應該也無法參與到多少主要的活動，卻還是願意參加，只為了在父親最重要的一天，能夠人在現場力挺他，可惜彼此之間的結沒有完全打開，就算哈利配合所有加冕大典的安排，還是離與皇室改善關係、修補裂縫遠得很，也好在加冕當天就是哈利與梅根的兒子亞契生日，她也找到合理不回英國的好藉口。