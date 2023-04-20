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英王加冕費用 民調：過半英國人不贊成納稅錢支付

編譯中心／綜合19日電
英王查理的加冕典禮當天，也是亞契小王子（左下）的4歲生日。先前有傳梅根（右二）因此不出席典禮。（取材自Instagram）
英王查理的加冕典禮當天，也是亞契小王子（左下）的4歲生日。先前有傳梅根（右二）因此不出席典禮。（取材自Instagram）

近日公布的一項民調顯示，英國過半民眾不贊成用納稅錢負擔5月英王查理三世的加冕大典費用。

中央社引述法新社報導，「輿觀」（YouGov）民調發現，51%受訪者認為，查理和卡蜜拉的加冕儀式不應由政府付費。近32%表示應該這樣做，約18%表示不知道。

民調也顯示，最受生活成本危機衝擊的年輕人，最不贊成為這一具有里程碑意義的時刻埋單。

在18至24歲族群中，約62%反對由政府出資，15%贊成。但65歲以上族群有43%贊成由納稅人負擔，44%反對。

5月6日在倫敦西敏寺舉行加冕大典後，7日在溫莎城堡還有一場音樂會，政府尚未透露會花多少費用，但數千萬英鎊應該跑不掉。此外，英國8日還會多放一天假，也會產生額外的經濟成本。

此外，哈利王子早前確定出席父親的加冕大典，妻子梅根將會在美國加州陪伴兩個小孩。不過英媒卻爆出另一八卦，指出是因為梅根要求過多，最後才會破局。

據悉，5月6日正巧是亞契小王子的4歲生日。英媒「鏡報」報導，哈利、梅根曾要求一家四口要在白金漢宮的陽台上和其他高級成員們一起亮相，同日也要為小亞契準備慶生活動，被認為並不合理，也恐怕失焦，最終才決定只有哈利參加。但消息未獲證實。

哈利 民調 梅根

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