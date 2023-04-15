梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 ，向來是各地酸民攻擊的目標，不只英國的媒體，連澳洲新聞台的皇室特派員也修理她不遺餘力，其中一位蘇菲艾斯沃，甚至直接在節目上稱「全英國欣喜若狂」，還表示：「沒有哪個英國人喜歡哈利王子，我去年在女王的喪事上看到他出現，得到的都是一堆噓聲和謾罵。」顯然英國民眾對於皇室依然忠心不二，所以把膽敢批評皇室運作問題的哈利和梅根，都視為要毀滅他們國家的惡人。

哈利（右）與梅根對於加冕大典是否出席的決定，照例在英國又引來一堆批評。（路透資料照片）

哈利與梅根當然也不會只挨打，美國的八卦刊物「Us」雜誌上就有最新報導稱英王查理對於梅根決定不跟哈利一起參加他的加冕大典，感到頗為傷心，他原本期望哈利與梅根相偕返英，就有機會與哈利和梅根藉機把話談開，拉近彼此的距離，往和好的方向邁進。雖然梅根不能來讓他感到失落，哈利願意回來依舊令他蠻開心，哪怕哈利這大半年來數度公開抨擊皇室的運作。這一次他預期會是旋風返英，出席完加冕的相關活動就趕快回到美國，一般認為真心期待見到他的恐怕只有查理，他的王儲兄長威廉是擺明了不想再跟他有何瓜葛，其他的皇室親戚們也不太想跟他碰面。

然而英國人只要逮到機會，就會繼續罵梅根，因此梅根不來他們或許感到開心，卻也還是不忘再罵她對皇室無禮，或是「他（查理）在妳的大日子都站在妳身邊，妳在他最重要的一天卻連來挺他都不願意」，彷彿梅根若是選擇答應，就顯得有情有義，不過可以肯定的是，她要是真的答應，一定還會繼續再被罵，這就是英國人對她的態度。