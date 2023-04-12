太震驚…哈利王子見不到女王最後一面 傳與梅根有關

英國伊麗莎白二世女王去年9月離世。（路透資料照片）

英國女王 伊麗莎白二世在去年9月過世，享耆壽96歲，然則傳出哈利 、梅根 其實當時在英國，卻沒見到女王最後一面，英媒報導指出，進英國王室傳記作家賈柏森（Robert Jobson）在新書「我們的國王：查理三世」講述原因，是因為哈利想帶梅根同行探望，但是查理不允許，雙方爭吵後才錯過女王最後一面，這件事情讓外界震驚不已。

根據「每日郵報」報導，在該本著作裡提到的查理，其實一直很想與兒子和好，對於與哈利越來越陌生感到難過，也很想多多見到他的孫子，3歲的亞契、1歲的莉莉白，不過哈利與梅根每次受訪挖皇室瘡疤，反倒將雙方關係越推越遠，有內部人士指出「很多高層開玩笑說哈利是斯德哥爾摩症的受害者，他簡直就是梅根的人質，但現在大多數人認為哈利已經背棄他原本所擁有的一切」，認為即便有梅根慫恿，但做出決定的仍是哈利，他自然難辭其咎。