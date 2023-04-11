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信任感蕩然無存 哈利與父兄關係冷到谷底 害到梅根？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根還不表態出不出席下月舉行的英王加冕大典。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根還不表態出不出席下月舉行的英王加冕大典。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室的關係，近年來持續向下探底，雖然哈利的父親查理下個月將舉行的加冕大典仍邀他們參加，他們勢必無法和其他皇室家人一樣，站在重要、顯眼的位置，因而兩人還在猶豫，就算已過了規定的回覆時間，還不願鬆口是參加還是不參加，不過已經有皇室新書作者稱哈利與梅根在歐普拉的電視專訪後，就在查理與兄長威廉心中絲毫不可信賴，決定永遠不私下碰面，見面時一定都要有旁人在場。

哈利與梅根第一次與英國皇室公然起衝突，就是在兩年前歐普拉的專訪中，他們大批皇室內有人種族歧視，梅根自稱被逼到想尋短，哈利則怒稱威廉與查理被看似風光的王位給騙了，被迫接下不開心的重任，讓威廉與查理又驚又怒，就算事後聲明否認，仍然對哈利無法釋懷。

兩年下來，哈利、梅根與皇室間的關係並沒有和緩，隨著他們一次又一次的公開抨擊，就把皇室推向離自己更遠的地方，查理還對小兒子有斬不斷的父子親情，但脾氣火爆又始終以未來國王自居的威廉，根本忍都不想忍，不難想見日後換他接掌王位，哈利有可能會得到什麼樣的下場。

目前英國皇室還在等哈利、梅根表態，然而輿論已經一致砲轟他倆「無禮」，端著架子不願配合低頭。英國媒體譏諷哈利和梅根心心念念就只想炒新聞搏出名，沒顧慮到加冕大典的主角本來就是查理，而不是他們倆，還以為繼續拖拖拉拉，皇室人員會對他們沒輒、答應讓他們回到主要的位置，其實一切安排早就已由查理與威廉決定好了，他們已主動卸下皇室重要成員身分，按規定所有重要、露臉的位置，就是沒他們的分，查理不可能為他們破例。

早先也有皇室專書的作者透露，皇室最高層的成員中，有些人嘲諷哈利像是有「斯德哥爾摩症候群」，被梅根控制的死死，英國媒體和民眾也大都氣憤梅根「帶壞」他們的王子，卻也有皇室要員認為哈利是他自己的主人，才沒有被誰牽著鼻子走，只能說他繼續叛逆下去，不見得保護得了梅根，反而可能讓她受到更多的指責。

威廉始終以未來英國國王自居，對於手足的「背叛」無法忍受。（路透資料照片）
威廉始終以未來英國國王自居，對於手足的「背叛」無法忍受。（路透資料照片）
查理（左起）、哈利、威廉之間曾經的信賴已經蕩然無存。（路透資料照片）
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哈利 梅根 威廉

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