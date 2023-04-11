查理加冕 王室推王冠表情符號 將乘「鑽石禧馬車」巡遊

英國王室為慶祝查理三世（右）5月加冕，在推特發表王冠表情符號。（取材自推特）

英國 王室9日透露查理三世 （King Charles III）5月6日加冕典禮的新細節，包括新推出根據查理三世將在加冕典禮佩戴王冠所設計的推特（Twitter）表情符號。

中央社引述法新社報導，5月6日將在倫敦西敏寺舉行加冕儀式，為期三天的慶祝活動包括一場眾星雲集的音樂會、全國性的「午餐盛會」和志願服務活動，以及傳統王室遊行 。

白金漢宮9日公布一系列典禮細節時表示，為紀念這歷史性的一刻而推出的新表情符號，是根據17世紀的聖愛德華王冠（St Edward's Crown）所設計。

在推特使用#Coronation、#CoronationBigLunch 和#TheBigHelpOut等主題標籤時，就會出現這個表情符號。

據報導，伊麗莎白二世1953年加冕時曾佩戴這頂王冠，時隔70年後，查理三世也將在自己的加冕典禮戴上聖愛德華王冠。

查理三世和卡蜜拉將搭乘「鑽石禧馬車」從白金漢宮前往西敏寺，這輛馬車是為紀念女王登基60周年而建造，2014年首次使用。

英國王室慶祝查理三世加冕，推出王冠推特表情符號。（取材自推特）

儀式結束後，查理三世夫婦將參加加冕遊行，沿途排場雖比前往西敏寺時更加盛大，但路程大約4.2公里，只有女王當年遊行7.2公里的三分之一。

遊行將於上午11時開始，持續時間預計比1953年耗費近3小時要短得多。