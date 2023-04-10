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絕非神仙眷侶 威廉與凱特人前恩愛 私下吵很兇？

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與凱特人前恩愛，私下也會有激烈爭吵，沒比尋常夫妻好到哪。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特人前恩愛，私下也會有激烈爭吵，沒比尋常夫妻好到哪。（路透資料照片）

相較於和英國皇室撕破臉的哈利王子與妻子梅根，從小就準備有朝一日接掌國王之位的威廉王子，和他的妻子凱特，總是被包裝成皇室內的模範夫妻，很少會有關於他倆的負面消息傳出，不像哈利與梅根，幾乎無時無刻不被攻擊。然而威廉與凱特也絕非神仙眷侶，皇室工作人員承認他們有吵得非常兇的時候，只不過在公眾眼前，不會讓這些情緒顯露出來。

根據歐美媒體報導，最新皇室專書的作者透露，皇室工作人員曾告訴他，威廉與凱特私下像尋常夫妻一樣，並不總是如膠似漆，大吵架的時候也有，然後各自身旁都有皇室人員在處理，有點像是珍奧斯汀小說的情節，充滿「傲慢與偏見」，需要有人從中「勸導」。不過他們也很明白肩負未來國王、王后的重任，就算吵得再兇，「離婚」絕對不會是選項，不像威廉的父親查爾斯，就鬧得跟他母親黛安娜離婚，最後贏得舉世讚嘆、宛如童話故事中美麗公主的黛安娜，敗給了始終卡在婚姻中間的小三卡蜜拉，現在是卡蜜拉要風光的在查爾斯身旁跟他一同加冕、戴上后冠。本身性格要很強，又念過高等學府的凱特，絕不會犯下相同的錯誤。

但這不表示威廉與凱特能夠彼此忍讓到底而不口出惡言，他們有時候會為對方取很尖酸的綽號，譬如凱特會叫威廉「禿子」，而威廉會諷刺凱特是「沒成就公爵夫人」，威廉的綽號一目瞭然，而凱特的綽號由來，是因為她在畢業到出嫁之間，幾乎沒啥工作經驗，也沒啥個人事業，彷彿人生中只為了嫁入皇室，已故的伊莉莎白二世女王曾經批評過她好像什麼都沒做過，英國也有不少人曾經笑她是「等王子來娶的凱特」。

既然凱特的人生要務很明顯的就是要當英國王后，就不會把這一切在自己手上搞砸，就算和威廉大吵，也不要弄到撕破臉。可是近來她愈來愈對威廉充滿火氣，不開心哈利攻擊威廉之餘竟然流彈射向自己，覺得威廉沒有把她保護地夠好，而哈利身旁事事都愛和她比較的梅根，更令她不想再忍受，女王去世時他們4個曾經在一大堆前來弔唁的民眾前眼了一幕「併肩而行、看似和解」的戲，其實凱特難受得很，根本不想與哈利、梅根再多相處一分一秒。

哈利（右）與梅根讓大多數的皇室親戚都避之唯恐不及，根本不願意和他們多相處。（路透...
哈利（右）與梅根讓大多數的皇室親戚都避之唯恐不及，根本不願意和他們多相處。（路透資料照片）

威廉 凱特 哈利

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