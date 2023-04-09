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慶查理三世加冕 英王室推王冠twitter表情符號

中央社／倫敦9日綜合外電報導
英國王室新推出根據查理將在加冕典禮佩戴王冠所設計的推特表情符號。（取材自推特）
英國王室新推出根據查理將在加冕典禮佩戴王冠所設計的推特表情符號。（取材自推特）

英國王室今天透露查理三世（King Charles III）5月加冕典禮的新細節，包括新推出根據查理將在加冕典禮佩戴王冠所設計的推特（Twitter）表情符號。

法新社報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月駕崩後，查理隨即繼任王位，但要等到今年5月6日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的儀式上才會正式加冕。

為期3天的慶祝活動包括一場眾星雲集的音樂會、全國性的「午餐盛會」和志願服務活動，以及傳統王室遊行

白金漢宮今天公布一系列典禮細節時表示，為紀念這歷史性的一刻而推出的新表情符號，是根據17世紀的聖愛德華王冠（St Edward's Crown）所設計。

在推特使用#Coronation、#CoronationBigLunch 和#TheBigHelpOut等主題標籤時，就會出現這個表情符號。

伊麗莎白二世1953年加冕時曾佩戴這頂王冠，時隔70年後，查理也將在自己的加冕典禮戴上聖愛德華王冠。

從最新發布的計畫來看，查理的加冕典禮確定不會比1953年女王加冕時繁複。查理夫人卡蜜拉（Camilla）也將在典禮上加冕為王后。

查理和卡蜜拉將搭乘「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）從白金漢宮前往西敏寺，這輛馬車是為紀念女王登基60週年而建造，2014年首次使用。

儀式結束後，查理夫婦將參加加冕遊行，沿途排場雖比前往西敏寺時更加盛大，但路程大約只有女王當年遊行7.2公里的1/3。

遊行將於上午11時開始，持續時間預計比1953年耗費近3小時要短得多。

遊行 推特 查理三世

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