凱特不忍了 逼兩位公主堂妹選邊站 不准幫梅根？

凱特被傳會要皇室親戚選邊站，不想再讓對手有足夠的資料來攻擊。（路透資料照片）

英國皇室內部的大亂鬥，外界看得眼花瞭亂，無一不是八卦話題。雖然下個月初，英王查理三世就要舉行加冕大典，但新聞的焦點仍然有很大一部分在他的叛逆小兒子哈利 、超有主見的次媳梅根 身上，各方都等著看他們要出啥新招。

眼看哈利與梅根有如兩顆不定時炸彈，雖然備受保護卻也承受不少壓力的英國未來王后—查理的長子威廉 之妻凱特，被傳終於受不了了，開始認真看待身旁的親友是不是全心全意對她與威廉，感到查理的弟弟—安德魯王子的兩個女兒尤琴妮、碧翠絲，似乎沒有要在她和威廉、哈利與梅根之中選邊站，一會兒看似對於將會登上英王之位的大堂哥威廉忠心耿耿，轉頭卻又和小堂哥哈利與堂嫂梅根相當親熱，懷疑她們兩個根本在玩兩手策略，而且顧忌她倆在威廉這邊聽到很多皇室內部的情報，洩露給哈利與梅根，讓哈利跟梅根有足夠的資訊來研擬新招，想到這兒就很不開心。

尤琴妮與碧翠絲兩位公主，和兩位堂哥都不撕破臉，卻被堂嫂嫌玩兩手策略。（路透資料照片）

之前哈利在個人回憶錄「SPARE」（直譯：備胎），就對威廉與凱特發出好幾波的攻擊，曾經和哈利感情好得像親姊弟的凱特，又驚訝又憤怒，還被傳認為威廉不夠保護自己，害自己變成哈利捅刀的目標而相當憤怒，也就難怪她會對尤琴妮公主與碧翠絲公主還不與哈利、梅根疏遠氣在心頭。

只是尤琴妮與碧翠絲也有她們的苦衷，她們的父親安德魯因為曾涉及性醜聞，在英國形象之低落、在皇室之不受歡迎，比哈利和梅根有過之而無不及，同是天涯淪落人，實在沒什麼好嫌棄哈利與梅根的，況且兩人從小到大一直跟哈利很好，也不太可能說翻臉就翻臉，只是為此得罪了凱特，似乎也有點得不償失。