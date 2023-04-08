我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利用外賣平台行騙 北加華人餐廳差點上當

中國留學生諷廣島原爆「沒辦法同情」 日本議員喊查

凱特不忍了 逼兩位公主堂妹選邊站 不准幫梅根？

記者蘇詠智／即時報導
凱特被傳會要皇室親戚選邊站，不想再讓對手有足夠的資料來攻擊。（路透資料照片）
凱特被傳會要皇室親戚選邊站，不想再讓對手有足夠的資料來攻擊。（路透資料照片）

英國皇室內部的大亂鬥，外界看得眼花瞭亂，無一不是八卦話題。雖然下個月初，英王查理三世就要舉行加冕大典，但新聞的焦點仍然有很大一部分在他的叛逆小兒子哈利、超有主見的次媳梅根身上，各方都等著看他們要出啥新招。

眼看哈利與梅根有如兩顆不定時炸彈，雖然備受保護卻也承受不少壓力的英國未來王后—查理的長子威廉之妻凱特，被傳終於受不了了，開始認真看待身旁的親友是不是全心全意對她與威廉，感到查理的弟弟—安德魯王子的兩個女兒尤琴妮、碧翠絲，似乎沒有要在她和威廉、哈利與梅根之中選邊站，一會兒看似對於將會登上英王之位的大堂哥威廉忠心耿耿，轉頭卻又和小堂哥哈利與堂嫂梅根相當親熱，懷疑她們兩個根本在玩兩手策略，而且顧忌她倆在威廉這邊聽到很多皇室內部的情報，洩露給哈利與梅根，讓哈利跟梅根有足夠的資訊來研擬新招，想到這兒就很不開心。

尤琴妮與碧翠絲兩位公主，和兩位堂哥都不撕破臉，卻被堂嫂嫌玩兩手策略。（路透資料照...
尤琴妮與碧翠絲兩位公主，和兩位堂哥都不撕破臉，卻被堂嫂嫌玩兩手策略。（路透資料照片）

之前哈利在個人回憶錄「SPARE」（直譯：備胎），就對威廉與凱特發出好幾波的攻擊，曾經和哈利感情好得像親姊弟的凱特，又驚訝又憤怒，還被傳認為威廉不夠保護自己，害自己變成哈利捅刀的目標而相當憤怒，也就難怪她會對尤琴妮公主與碧翠絲公主還不與哈利、梅根疏遠氣在心頭。

只是尤琴妮與碧翠絲也有她們的苦衷，她們的父親安德魯因為曾涉及性醜聞，在英國形象之低落、在皇室之不受歡迎，比哈利和梅根有過之而無不及，同是天涯淪落人，實在沒什麼好嫌棄哈利與梅根的，況且兩人從小到大一直跟哈利很好，也不太可能說翻臉就翻臉，只是為此得罪了凱特，似乎也有點得不償失。

威廉（前左）、凱特（前右）對哈利（後左）、梅根的心結已經深到很難化解。（路透資料...
威廉（前左）、凱特（前右）對哈利（後左）、梅根的心結已經深到很難化解。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

上一則

記錄2月強震供借鑑 土耳其坍塌建物上成立博物館

下一則

烏東克拉莫托斯克火車站轟炸案周年 居民悼罹難者

延伸閱讀

查理不敢制裁叛逆兒哈利 被看破手腳 皇室人員不爽？

查理不敢制裁叛逆兒哈利 被看破手腳 皇室人員不爽？
梅根、哈利若不出席父王加冕 恐與皇室徹底決裂？

梅根、哈利若不出席父王加冕 恐與皇室徹底決裂？
「窒友梅根」票房大賺逾14倍 導演：鬼娃大戰贏恰吉

「窒友梅根」票房大賺逾14倍 導演：鬼娃大戰贏恰吉
「窒友梅根」票房猛賺14倍 導演證實「可以打贏恰吉」

「窒友梅根」票房猛賺14倍 導演證實「可以打贏恰吉」

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
這一次馬克宏又寄望中國能夠發揮作用調停戰爭，是不是再一次落入與虎謀皮的陷阱？ （Getty Images）

過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」

2023-04-07 11:35

超人氣

更多 >
世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類