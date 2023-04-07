查理不敢制裁叛逆兒哈利 被看破手腳 皇室人員不爽？

查理被皇室人員嫌對叛逆的孩子狠不下心。（美聯社資料照片）

對於已經當了半年多英國 國王的查理來說，叛逆的小兒子哈利 與精明的次媳梅根 ，始終是最頭痛的根源，兩人老是在外面批評皇室對待他們不公平，查理實在不願意被他們牽著鼻子走，又怕彼此真的撕破臉、他們繼續不停的砲轟皇室，因而始終沒辦法狠下心來跟他們徹底畫清界線，特別是下個月初就是他的加冕大典，他更希望在這最後關頭不要有啥雞飛狗跳的麻煩，反而讓哈利與梅根有機會予取予求，已經讓一些皇室的工作人員相當不滿。

根據專門報導明星與名流八卦的Radar網站，皇室人員抱怨查理對哈利、梅根硬不起來，被他們看破手腳，往後更難樹立威信。哈利和梅根已經收到加冕大典的邀約，卻遲遲沒有回應，都過了回覆是否出席的期限，他們還在拖拖拉拉不肯把話講明白。其實大家都知道他們打什麼主意，他們就是想要在加冕大典上有一定的曝光度，可惜英國早有規定，只有身為在工作中的皇室重要成員，能跟查理一起出現在白金漢宮的陽台，他們早在3年多前主動宣告卸下皇室重要成員身分，就是不能在陽台上亮相。

可是哈利和梅根看到查理對他們投鼠忌器的樣子，就覺得有逼他點頭的可能，Radar網站稱查理要是一答應，就真的會讓英國上下相當失望，而且也很難在皇室大家庭裡繼續維持大家長的威信，然而哈利與梅根沒有爭取到想要的，又會在外面演被皇室欺壓的可憐受害者，不管怎樣都會讓查理很頭大。