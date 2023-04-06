英王查理加冕典禮 喬治小王子任榮譽四騎士之一

英國威廉王子的長子喬治小王子（右二）將成為查理國王的「榮譽四騎士」之一。（取材自臉書）

白金漢宮4日證實，英國 國王查理三世 (King Charles III)的孫子喬治小王子(Prince George)和王后卡蜜拉(Queen Consort Camilla)的孫子，將在下個月的加冕典禮上扮演重要角色。

央廣引述路透報導，9歲的喬治小王子是王位繼承人威廉王子(Prince William)的長子，他將成為查理國王的「榮譽四騎士」(page of honour)之一，陪同爺爺參加5月6日的加冕大典和遊行。

肯辛頓宮(Kensington Palace)發言人說：「我們都對喬治王子在加冕典禮中扮演的角色感到非常興奮，這將是一個非常特別的時刻。」

王后卡蜜拉的「榮譽四騎士」將由她的孫子鮑爾 斯(Freddy Parker Bowles)、葛斯洛普斯(Gus Lopes)、路易洛普斯(Gus and Louis Lopes)和姪孫艾略特(Arthur Elliot)擔任。

英國報紙此前曾報導，卡蜜拉希望她的孫子在查理的加冕典禮上擔任重要角色，儘管他們的父母是她與第一任丈夫安德魯鮑爾斯(Andrew Parker Bowle)所生。

在宣布這一消息之際，白金漢宮並向2000多名賓客發出加冕典禮邀請函的詳細資訊，並附上查理三世和王后卡蜜拉的新官方照片。