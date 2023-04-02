哈梅推出「逃離王室」電玩？英媒大開愚人節玩笑

英國媒體在愚人節拿哈利(右)、梅根開玩笑。(路透)

4月1日是一年一度的愚人節，許多企業趁機大開玩笑，速食品牌麥當勞 就在社交網站宣傳「新產品」麥樂雞靴（McNugget Boot），「太陽報」則拿英國哈利 王子與梅根夫婦開玩笑，刊文指兩人將推出新電子遊戲，任務是逃離白金漢宮。

香港01報導，英國麥當勞（McDonald's UK）在4月1日這天，於官方推特預告新產品麥樂雞靴，表示這款由麥樂雞製成的鞋子，將成為2023年春夏季「最有味道的鞋」。澳洲麥當勞也在臉書發文稱，會推出以薯條為餡料的漢堡（McFry），搞笑地說「今天就開始購買McFry吧，直至昨天還可買到。」

英國麥當勞2023年4月1日在愚人節開玩笑，宣布將推出「麥樂雞靴」。（取材自臉書）

英國「太陽報」則嘲諷哈利與妻子梅根，在網站刊文指夫妻倆將在查理三世5月登基典禮前，推出新電子遊戲「Call of Duke-y」。遊戲內容是要扮演哈利或梅根的角色，完成逃離白金漢宮、駕勞斯萊斯與私人飛機環遊世界並在最後抵達美國加州的任務，期間會遇到的「障礙物」是敵對王室成員與媒體。

不過，也有多家媒體選擇不跟風，以免虛假消息和假新聞廣泛擴散。瑞典媒體「Smalandsposten」總編卡爾松（Magnus Karlsson）表示，他不希望該報刊的聲譽被 「一個潛在的病毒性虛假故事所破壞」，「我們秉著真實性原則從事新聞工作，在4月1日也是這樣。」同時，包括Google等許多大型平台也放棄愚人節惡作劇的傳統。

愚人節的笑話曾不只一次成為公眾討論的話題。 例如，網站Futurism.com曾在2017發表一篇文章，標題是 「冥王星被九大行星除名」，雖然是愚人節玩笑，但消息在沒有任何事實核查的情況下傳播開來。