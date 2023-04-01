英宮內鬥白熱化？卡蜜拉引外戚入宮 擠壓威廉凱特

卡蜜拉被指積極要把自己的兒孫帶進皇室，建立個人勢力。（路透資料照片）

英國皇室檯面上看起來大家都為了下個月初要舉辦的查理三世加冕大典而忙碌，但在八卦媒體的描述下，宮廷大亂鬥似乎進入白熱化的階段，看似位子最穩的王儲威廉 與妻子凱特 ，其實已經成為心機王后卡蜜拉針對的目標，卡蜜拉從加冕大典規畫開始，就設法安排自己上一段婚姻的兒孫們參與，往後還有意要讓他們進入皇室內部，成為其中的一分子，明眼人都看得出她這是昔日「外戚干預」的明顯路數，威廉與凱特一不小心，就可能被擠壓到邊緣化。

專門報導明星與名流八卦的Radar網站，稱卡蜜拉上一段婚姻所生的一雙子女湯姆、蘿拉，年紀都比威廉大上一些，已經因為母親的尊貴地位占了不少好處，現在卡蜜拉還想幫他們在白金漢宮或肯辛頓宮或是其他的皇家宅邸內安置住處，一步一步將查理的子孫們擠走，該網站還稱，各方都懷疑這是不是卡蜜拉一直以來的計畫，只是很有耐心的慢慢實現。

加冕大典上，威廉與凱特的3個小孩自然會是被突顯的部分，畢竟其中喬治有可能繼承祖父和父親的英國國王之位，但卡蜜拉自己的5個孫兒輩，已經都在青少年期，她也要求他們的「能見度」要跟查理的幾個孫子一樣大，威廉與凱特理所當然相當不滿。Radar網站報導：「她跟他們沒那麼親，這就是為什麼她希望把自己的子女弄進宮來。」顯然王后開始已在聯合自家親戚和繼子、媳婦權力鬥爭，向來以未來元首自居、脾氣又不好的威廉，恐怕要火山爆發，但這還不是所有的麻煩。