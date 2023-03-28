我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

控告報紙侵犯隱私 哈利王子返英出庭

編譯中心／綜合27日電
英國哈利王子（中）27日突然現身英國倫敦的高等法院，出席針對《每日郵報》發行商聯合報業侵犯私隱案的訴訟。（路透）
英國哈利王子（中）27日突然現身英國倫敦的高等法院，出席針對《每日郵報》發行商聯合報業侵犯私隱案的訴訟。（路透）

英國哈利王子（Prince Harry）27日意外抵達倫敦高等法院出席一場訴訟開庭，這起訴訟是關於他控告英國「每日郵報」（Daily Mail）發行商聯合報業公司違法蒐集資料。

中央社引述法新社報導，包括哈利、歌手艾爾頓強（Elton John）等數名英國高知名度人士，指控聯合報業公司（Associated Newspapers）旗下媒體對他們進行違法活動，而在去年向倫敦高等法院提出告訴。聯合報業正在想辦法結束這場官司。

現居美國的哈利，被媒體拍到抵達位於倫敦市中心的法院。他自從2020年卸下英國王室高階成員職務後，便定居加州

本案其他原告，包括女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）和莎蒂佛斯特（Sadie Frost）、 艾爾頓強的丈夫大衛費尼許（David Furnish），以及英國上議院議員多琳勞倫斯（Doreen Lawrence），她的兒子史蒂芬（Stephen）1993年遭到種族主義攻擊喪命。

根據哈姆林法律事務所（Hamlins）去年10月發布的聲明，這群原告在得知「有深具說服力且令其高度苦惱的證據顯示，他們是聯合報業有限公司可惡犯罪活動和嚴重侵犯隱私行為的受害者」，於是提出告訴。

聯合報業當時回應說，這些指控是「荒唐的抹黑」，是「預謀的精心安排，試圖要將每日郵報相關媒體捲入電話竊聽醜聞」。

這起醜聞指的是最早於2006年遭踢爆，英國「世界新聞報」（News of the World）記者會駭入英國王室成員、名流和謀殺案被害人的語音信箱。

英國 哈利 加州

上一則

夏令時間惹議 黎巴嫩「1國2時」加深穆斯林、基督徒分歧

下一則

烏東遭炸「如末日電影」 全球數千歌手同步為和平而唱

延伸閱讀

哈利王子現身倫敦法院 出席告媒體侵犯隱私開庭

哈利王子現身倫敦法院 出席告媒體侵犯隱私開庭
哈利新書惹禍 「自爆吸毒史」恐遭美國驅逐出境

哈利新書惹禍 「自爆吸毒史」恐遭美國驅逐出境
自傳揭吸毒史 英國王子哈利恐遭美國驅逐出境

自傳揭吸毒史 英國王子哈利恐遭美國驅逐出境
真的嗎？哈利、梅根最後法寶：捧女兒莉莉成最強名媛

真的嗎？哈利、梅根最後法寶：捧女兒莉莉成最強名媛

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27
保時捷老闆沃夫岡與妻子克勞蒂亞。（路透資料照片）

妻子罹患失智症 億萬富豪保時捷老闆為此訴請離婚

2023-03-24 05:15
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

普亭：中俄非「軍事同盟」

2023-03-26 09:48

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人