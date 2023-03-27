哈利王子現身倫敦法院 出席告媒體侵犯隱私開庭

英國哈利王子（Prince Harry）今天意外抵達倫敦高等法院出席一場訴訟開庭，這起訴訟是關於他控告英國「每日郵報」（Daily Mail）發行商聯合報業公司違法蒐集資料。路透

英國哈利 王子（Prince Harry）今天意外抵達倫敦高等法院出席一場訴訟開庭，這起訴訟是關於他控告英國「每日郵報」（Daily Mail）發行商聯合報業公司違法蒐集資料。

包括哈利、歌手艾爾頓強（Elton John）等數名英國高知名度人士，指控聯合報業公司（Associated Newspapers）旗下媒體對他們進行違法活動，而在去年向倫敦高等法院提出告訴。聯合報業正在想辦法結束這場官司。

法新社報導，現居美國加州 的哈利，被媒體拍到抵達位於倫敦市中心的法院。他自從2020年卸下英國王室高階成員職務後，便定居加州。

本案其他原告，包括女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）和莎蒂佛斯特（Sadie Frost）、 艾爾頓強的丈夫大衛費尼許（David Furnish），以及英國上議院議員多琳勞倫斯（Doreen Lawrence），她的兒子史蒂芬（Stephen）1993年遭到種族主義攻擊喪命。

根據哈姆林法律事務所（Hamlins）去年10月發布的聲明，這群原告在得知「有深具說服力且令其高度苦惱的證據顯示，他們是聯合報業有限公司可惡犯罪活動和嚴重侵犯隱私行為的受害者」，於是提出告訴。

聯合報業當時回應說，這些指控是「荒唐的抹黑」，是「預謀的精心安排，試圖要將每日郵報相關媒體捲入電話竊聽醜聞」。

這起醜聞指的是最早於2006年遭踢爆，英國「世界新聞報」（News of the World）記者會駭入英國王室成員、名流和謀殺案被害人的語音信箱。