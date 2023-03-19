哈梅翻版？丹麥女王么子舉家遷居美國

丹麥女王的么子約阿基姆王子（舉手者），宣布舉家遷居美國。（美聯社）

丹麥女王瑪格麗特二世拔除么子約阿基姆王子（Prince Joachim）的四名子女王子和公主頭銜六個月後，約阿基姆王子宣布舉家遷居美國。英國 每日郵報報導，這讓人聯想到英國哈利王子與妻子梅根辭去高階王室成員遷居美國。不過，約阿基姆王子將成為丹麥駐華府大使館 國防產業專員。

據媒體報導，約阿基姆王子遷居美國，是因為他將成為丹麥駐華府大使館國防產業專員，約阿基姆王子與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）受訪時也強調，即使發生這種分裂，他們也沒有考慮離開王室。

約阿基姆王子對於新職務表示：「我很自豪仍有機會在國際安全和國防領域代表丹麥。跨大西洋合作是高度優先領域，我很榮幸他們認為我有資格勝任這項任務。」

瑪格麗特二世去年9月拔除約阿基姆王子的四名子女王子和公主頭銜，聲稱要讓他們過更正常的生活，當時讓約阿基姆王子一家相當震驚，四名王孫傳出為此感到忿忿不平。事後有媒體爆料他們遭拔除頭銜的真正原因，是因為約阿基姆王子深愛著大嫂，也就是王儲妃瑪莉（Princess Mary）。

瑞典女性周報指出，約阿基姆王子曾在某次晚會中藉著酒意親吻大嫂未遂，且整個過程都被妻子目睹。約阿基姆王子和前妻文雅麗離婚後，2007年與同樣來自法國，且外貌、名字都和瑪莉相像的女子，也就是瑪麗王妃結婚，讓傳聞更甚囂塵上，丹麥女王則要求他們以行動平息傳聞。但相關傳聞已被王室否認。

53歲的約阿基姆王子目前王位繼承順位排行第六。