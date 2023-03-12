哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

英國 皇室人員們正為了今年5月要舉辦的查爾斯三世國王加冕大典而忙碌，卻傳出一堆奇妙的安排，先是與皇室隔空槓上的哈利 王子與妻子梅根 依然接到邀請，然而他倆的一雙子女亞契、莉莉卻未被准許出席，反而王后卡蜜拉和前夫的孫兒們都能夠參加，各方愈想愈覺得不太妥當。

根據向來和梅根、哈利不對盤的英國「每日郵報」報導，他們的兒子亞契、女兒莉莉恐怕因為年紀太小，才被排除在查爾斯的加冕典禮之外，而哈利大哥威廉的孩子們，已經可以上小學的喬治、夏綠蒂都能參加，5歲的路易要不要被帶去，還在考量中。而卡蜜拉自己的孫兒們都已是中學生，能夠控制自己的言行，所以不會被擋在門外。