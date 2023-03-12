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哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

記者蘇詠智／即時報導
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

英國皇室人員們正為了今年5月要舉辦的查爾斯三世國王加冕大典而忙碌，卻傳出一堆奇妙的安排，先是與皇室隔空槓上的哈利王子與妻子梅根依然接到邀請，然而他倆的一雙子女亞契、莉莉卻未被准許出席，反而王后卡蜜拉和前夫的孫兒們都能夠參加，各方愈想愈覺得不太妥當。

根據向來和梅根、哈利不對盤的英國「每日郵報」報導，他們的兒子亞契、女兒莉莉恐怕因為年紀太小，才被排除在查爾斯的加冕典禮之外，而哈利大哥威廉的孩子們，已經可以上小學的喬治、夏綠蒂都能參加，5歲的路易要不要被帶去，還在考量中。而卡蜜拉自己的孫兒們都已是中學生，能夠控制自己的言行，所以不會被擋在門外。

照理說英國國王加冕，國王和家人應該是最重要的，王后前一段婚姻產生的孫兒能夠出席加冕典禮，國王的親孫子和孫女反倒不行，有可能又會引爆另一場衝突。不過哈利和梅根也最好別太掉以輕心，雖然查爾斯還是沒有封殺他倆，仍邀他們出席加冕典禮，「每日郵報」稱他們的位子不會在太熱門的區域，且皇室的其他親戚願意忍受他倆的出現，不代表願意跟他們交流攀談，藉時應該會是大家避他們唯恐不及，甚至有人表示：「希望他們兩人的座位被排在冰島！」意思就是，離大家愈遠愈好。

哈利（左一）和梅根（右二）受邀出席父王的加冕大典，一雙子女卻被拒絕。圖／摘自IG
哈利（左一）和梅根（右二）受邀出席父王的加冕大典，一雙子女卻被拒絕。圖／摘自IG
卡蜜拉前段婚姻的孫兒們，據稱都能夠出席她現任丈夫的加冕大典。（路透資料照片）
卡蜜拉前段婚姻的孫兒們，據稱都能夠出席她現任丈夫的加冕大典。（路透資料照片）

哈利 英國 梅根

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