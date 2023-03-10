哈利、梅根兒女獲得王子、公主頭銜 英皇室員工超不爽？

哈利與梅根和兩個孩子目前都有皇室頭銜，很多英國皇室支持者非常不滿。（取材自IG）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室不和，舉世皆知，在英國更有一堆擁護皇室的媒體和民眾對他們相當不諒解，提到他們總是各種批評、唱衰。近日皇室在官方網站上更新成員們的資料，各方驚見哈利與梅根的一雙子女亞契、莉莉已經加上王子、公主的頭銜，是去年伊莉莎白二世女王去世、查理三世國王繼位後首度將他們的新頭銜加在官網上，不要說擁皇派的民眾震驚，連皇室內部人員據傳對此都詫異又不滿，梅根與哈利透過發言人這是亞契和莉莉與生俱來的權利，似有意要反擊那些唱衰與批評的聲音。

根據目前的英國皇室體制，國王的孫兒就會自動成為王子與公主，照說亞契與莉莉早就有這些頭銜和身分，在查理登上英國王位之後，然而他遲遲沒有確定的動作，引發各方揣測，也認為哈利和梅根與皇室間的不和，讓他們子女連帶受害，亞契與莉莉在白金漢宮的官方網站上也一直只被稱為「先生」與「小姐」而非「王子」和「公主」，令梅根不太能接受。

根據歐美媒體報導，亞契和莉莉獲得王子與公主的頭銜本來就是法制規定，並不是皇室可以任意要給或不給，然而查理遲遲不簽署文件、沒有更改官網資料，這件事情始終沒解決，哈利與梅根近日透過發言人宣告莉莉在美國受洗，是稱呼她「莉莉白‧黛安娜公主」搶先白金漢宮官網，有人推論就是這樣讓白金漢宮官方感到騎虎難下，既不好公開宣布拒絕頒給莉莉公主的頭銜，又不情願被哈利和梅根先發制人，最後查理居然讓步，配合兒子與媳婦為孫子孫女爭取頭銜的狠招，令對他們早就佈滿很久的皇室人員有如被狠狠打了一巴掌，心裡非常不是滋味。