哈利夫妻受邀參加查理加冕禮 威廉「一肚子怨氣」？

英國查理三世的加冕典禮將於今年5月舉行，哈利王子和妻子梅根也在最新聲明中表示已受邀，至於會不會出席則尚未決定。（美聯社）

英國查理三世（King Charles III）的加冕典禮將於今年5月舉行，外界關注的哈利 王子（Prince Harry）和妻子梅根 （Meghan Markle）也在最新聲明中表示已受邀，至於會不會出席則尚未決定。

BBC報導，哈利王子和梅根的發言人指出「公爵最近收到來自國王辦公室有關加冕典禮的電郵」，但表示「我們目前不會透露有關公爵和公爵夫人是否會出席的決定」。目前白金漢宮則拒絕就發出邀請一事做出回應。

外界對哈利王子和梅根是否會出席加冕典禮的關注在前者自傳「Spare」出版後進一步提升，哈利王子在書中披露大量家庭關係的細節。上周還有消息稱「哈利王子和梅根已被要求搬出在溫莎堡的住所浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）」。

哈利近來先是在Netflix的紀錄片裡為梅根抱怨王室人員寧可為了保護身為王儲的哥哥威廉 ，不惜撒謊抹黑梅根，又在他的回憶錄專書「Spare」（直譯：備胎）中透露曾因與哥哥為了梅根爭吵，被他動手毆打，讓本就感情已疏離的兄弟倆，關係更陷谷底。

外界推論查理此舉一定大傷威廉的心，威廉絕對萬分不情願在加冕大典上看到這個一天到晚爆自己醜事的弟弟，美國甚至有八卦刊物直接在封面打上「查理在兩個兒子中選擇了哈利、更勝威廉」，繼續在威廉的傷口上灑鹽，而威廉的人員則透露，他當然接受哈利返英一起出席父王的加冕大典，儘管對於哈利他還有「很強烈的反應」，沒說出來的應該是「尚有一肚子怨氣沒有發洩」。

檯面上看，威廉選擇不公開反對父親的決定，盡量先配合，也是他唯一能採取的方法。不過私底下，威廉不可能忍住這口氣，尤其想到哈利的砲火還射向凱特，就更讓他不滿，等他當了英國國王，哈利和梅根怕就沒有現在這樣的待遇，威廉一定會想辦法報復。英國兩位王子的一舉一動，背後皆有無限玄機，雙方鬥法絕不會在加冕之後就畫下句點。