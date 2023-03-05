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離開王室不後悔？哈利王子：從來沒有要大家同情我

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子（右）表示從來沒有想要爭取外界同情，和梅根到美國生活也有不少收穫。（路透資料照片）
哈利王子（右）表示從來沒有想要爭取外界同情，和梅根到美國生活也有不少收穫。（路透資料照片）

英國哈利王子與王室之間從疏離到衝突，永遠是各方矚目的焦點，他在Netflix紀錄片和自己的回憶錄中都對王室運作做出不少抨擊，和身為王儲的兄長威廉已經關係到了谷底，連對他還沒有下重手、據傳仍然想要他回英國出席自己加冕典禮的父王查理，近日都要他歸還和梅根在英國的住處。儘管鬧得家庭失和、又背負一堆王室支持者的批評、羞辱，哈利在最新的電視訪談中，還是表示自己雖然失去很多，卻也得到很多。

外界看哈利與妻子梅根，總是有兩極化的觀點，一方面不是不知道王室運作存在很嚴重的問題，卻又覺得從小待在那環境的哈利應該要習慣、梅根沒有辦法忍受就不應該一頭熱嫁進去，認為他們都是在作秀，只想透過王室的尊貴身分讓自己名利雙收。可是哈利自己的說法，他認為寫回憶錄絕對不是要攻擊誰或是爭取各方的同情，他是想要從自身從小一直接受心理諮詢、治療的經驗，讓全世界需要這些幫助的人們能得到一些有用的資訊，或是心靈上的慰藉，他視為是公眾服務的一種型態，並不全是為了自己。他說道：「我絕對不把自己看成受害者，我沒有，也從來不會想要爭取大家的同情。」

主動卸下王室重要成員身分、帶著梅根與兒子亞契到美國定居，也在那裡生下女兒莉莉，哈利坦言看著他們成長，實在想像不到如果還在英國王室那種環境，怎麼有辦法像現在這樣，因此覺得自己的收穫仍然不少。

哈利 英國 梅根

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