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凱特王妃手套一戴就是17年 勤儉形象再度獲讚

TVBS新聞網／編輯 何可妍 即時報導
凱特王妃黑色簍空手套，2006年時就曾帶過。（取材自Instagram@fanroyalfamily）
凱特王妃黑色簍空手套，2006年時就曾帶過。（取材自[email protected]

英國威廉王子與妻子凱特王妃，日前一同到溫莎參加聖大衛日閱兵遊行。向來是時尚謬思的凱特王妃，身穿一件亮眼的紅色長版大衣，令人為之一亮，她手上的手套更是戴了17年之久，勤儉的形象再度獲得讚賞。

威廉王子去年12月從父親查爾斯三世接任「威爾斯衛隊上校」一職，1日首次已此身分會見威爾斯士兵，凱特王妃陪同出席。當天她身穿愛牌Alexander McQueen紅色羊毛大衣，搭配Gianvito Rossi黑色長靴、頭戴Juliette Millinery黑色禮帽，手拿Mulberry黑色小包，顯得極為優雅，一身紅衣的她，在丈夫及一眾身穿灰色軍大衣的士兵中格外醒目。

英國威廉王子（前排左三）、凱特王妃（前排左四）1日出席聖大衛日閱兵遊行。（取材自...
英國威廉王子（前排左三）、凱特王妃（前排左四）1日出席聖大衛日閱兵遊行。（取材自推特@KensingtonRoyal）

有網友發現，凱特王妃手上戴的Evica黑色簍空手套，在2006年，她以威廉王子女友身分出席皇家軍事學院畢業典禮時，就曾亮相過，當時她同樣身穿紅色大衣、搭配黑色禮帽。

另外，凱特王妃胸前的「韭蔥胸針」也富有意涵，相傳在六世紀時，撒克遜人入侵威爾斯，當時威爾斯人為了更好的區分自己人和撒克遜人，就選擇用一根韭蔥掛在帽檐上，戰勝撒克遜之後，他們便把韭葱當成了一個勝利的象徵，此後，他們會在「聖大衛節」時，在胸前插上韭蔥，重溫戰爭勝利的喜悅。

凱特王妃胸前別有韭蔥胸針。（取材自推特@KensingtonRoyal）
凱特王妃胸前別有韭蔥胸針。（取材自推特@KensingtonRoyal）

目前威爾斯地區1英鎊的硬幣，及威爾斯衛兵的帽徽上也都有韭蔥記號，此外，從英國女王、黛安娜王妃時期，她們在出席威爾斯相關活動時，就都會配戴韭葱胸針，因此凱特王妃這次配戴的韭蔥胸針很有可能就是從當時一路流傳下來的。

凱特王妃勤儉再獲讚賞！手套戴17年　「韭蔥胸針」有深意

TVBS新聞網

凱特 威廉 英國女王

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