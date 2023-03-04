即位後首次國是訪問 英王查理將訪法德 脫歐後建立橋梁

白金漢宮3日宣布，英國國王查理三世（左）與王后卡蜜拉，本月底將訪問法國與德國。（Getty Images）

白金漢宮今天宣布，英國 國王查理三世 將於本月稍晚訪問法國和德國 ，這是他作為英國國王的首次國是訪問。

中央社引述法新社報導，查理三世選擇訪問德法這兩個歐洲國家和親密盟邦，被外界普遍視為是英國脫歐後試圖建立橋梁的努力。

查理三世將於3月26日至31日訪問法國和德國，也就是5月6日加冕典禮之前。白金漢宮表示，此行將是慶祝英法德的共同歷史和價值觀、對環境保護的承諾以及在烏克蘭戰爭中合作的機會。

查理三世和他的妻子卡蜜拉3月26日至29日將訪問法國，並與總統馬克宏一起在巴黎凱旋門舉行紀念儀式和敬獻花圈。

查理三世將在法國參議院發表演說，隨後再前往法國西南部大城波爾多參觀一座有機葡萄園。而卡蜜拉會和法國第一夫人碧姬．馬克宏在奧塞美術館，為馬奈和竇加新展覽正式揭幕。

白金漢宮表示，法國之旅結束後，查理三世夫婦會在29日至31日期間拜訪德國首都柏林以及布蘭登堡地區，之後再啟程前往漢堡。

白金漢宮說，查理三世將在德國聯邦議院發表談話，這將是首次有英國君主在德國國會發言，他預計也會在那裡接見烏克蘭難民。