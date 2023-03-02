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哈梅傳被逐出女王贈送的別墅… 安德魯王子接手

編譯中心／綜合1日電
英國媒體報導，英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）已被逐出坐落在王室家族溫莎領地的住所。（路透）
英國媒體報導，英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）已被逐出坐落在王室家族溫莎領地的住所。（路透）

英國哈利王子與妻子梅根據傳已被逐出坐落在王室家族溫莎領地的別墅住所，在英國變得無家可歸。

英國媒體報導，哈利與梅根曾花費240萬英鎊（下同，約288.7萬美元）巨資裝修浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），這棟住所也是哈利已故祖母英女王伊麗莎白二世在2018年送給他們的結婚禮物。

浮若閣摩爾別墅是已故英國女王贈予哈利夫婦的結婚禮物。（取材自Google Map...
浮若閣摩爾別墅是已故英國女王贈予哈利夫婦的結婚禮物。（取材自Google Map）

「太陽報」（The Sun）與「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，浮若閣摩爾小別墅目前已被提供給英王查理三世醜聞纏身的弟弟安德魯王子居住。根據報導，哈利和梅根據稱在今年1月被告知清空別墅，就在哈利發布回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）數天後。

英王查理三世目前正檢討王室資金用度，他一直以來支持替王室瘦身。安德魯每年25萬英鎊的津貼可能會被大砍，這將使他負擔不起目前居所皇家莊園。同樣位於溫莎領地、有30個房間的皇家莊園必須花大錢維護。

太陽報報導，安德魯上周已經拿到浮若閣摩爾小別墅的鑰匙，新居所只有5個臥室。

哈利與梅根在2020年戲劇性退出王室，之後移居美國加州。兩人之後動作頻頻，從接受名嘴歐普拉訪問，到在Netflix推出紀錄片等，揭露在英國王室受到的委屈。哈利自傳「備胎」發行後打破銷售紀錄，但也使他個人的支持度直線下滑。

英國哈利王子（左）和梅根曾在Netflix紀錄片中，指浮若閣摩爾別墅其實很小。（...
英國哈利王子（左）和梅根曾在Netflix紀錄片中，指浮若閣摩爾別墅其實很小。（視頻截圖）

白金漢宮拒絕就報導置評，目前無法立即連繫上哈利與梅根的代理人查詢此事。

哈利 梅根 英國

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