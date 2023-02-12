英王加冕禮徽章「春意盎然」 竟是iPhone設計師操刀

英王查理三世（見圖）將於5月6日在西敏寺接受加冕。（路透）

英王查理三世 （King Charles III）將於5月6日在西敏寺接受加冕，根據白金漢宮，整場儀式中使用的加冕典禮徽章，是由設計iPhone、iMac等經典產品的蘋果 公司前首席設計師艾夫（Jony Ive）爵士操刀設計。

AppleInsider報導，艾夫表示，設計靈感來自「英王查理對地球的熱愛」。徽章以英國 君主加冕專用的王冠—聖愛德華王冠為中心，並以「2023年5月6日‧查理三世‧加冕」文字圍繞王冠和花卉圖案，共有英語和威爾斯語兩種版本。

徽章採用英國國旗紅色和藍色為主調，以英格蘭的玫瑰、蘇格蘭的薊、威爾斯的水仙花和北愛爾蘭的三葉草，拼砌出加冕用的聖愛德華王冠形狀，慶賀查理時代的開始。

英王查理三世加冕典禮中所用的徽章，是由蘋果公司前首席設計師艾夫（Jony Ive）爵士操刀設計，散發春天和大地的氣息。（路透）

艾夫談到徽章設計時說：「何其有幸能為這場隆重的國家盛會貢獻一份心力。設計靈感來自英王對地球和自然的熱愛，以及他對自然世界的深切關懷。這個徽章展現春意盎然、樂觀快樂的氣氛，歡慶英國進入新的卡羅爾時代（Carolean era）。」

查理三世加冕典禮將於5月6日在西敏寺舉行，英國將一連三日舉行慶祝活動，典禮標誌將用於各活動場所和紀念品等。