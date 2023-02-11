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英國婆媳大戰上演？卡蜜拉槓凱特 都為了這件大事

記者蘇詠智／即時報導
凱特是英國媒體眼中的寵兒，關於她的報導大都是讚美。（路透資料照片）
凱特是英國媒體眼中的寵兒，關於她的報導大都是讚美。（路透資料照片）

宮鬥劇向來受到東方觀眾的歡迎，不過在劇裡，大都是眾嬪妃要爭奪皇上的青睞，少有已經是皇后的人在那邊吃媳婦的醋、還跟媳婦搶著出風頭，但這就是英國皇室現在可能正在發生的事。

專門報導明星與名人八卦的Radar Online，稱英國王后卡蜜拉，與未來的王后、目前的王妃凱特，過去就有很重的心結，現在更為了卡蜜拉的丈夫、查理國王即將在5月舉辦的加冕大典，在勾心鬥角。卡蜜拉自恃已經忍了20多年、總算從破壞已故黛安娜王妃婚姻的小三，成了尊貴的英國王后，因此希望自己是外界的焦點，一舉一動都能夠引起各方討論、關注甚至效法，偏偏凱特這個媳婦，在外人眼前看來就是氣質優雅、極具「黛安娜接班人」的架式，卡蜜拉總是無法比凱特更吸睛，讓她心理愈想愈不是味道。

能夠從黛安娜手裡搶走查理，卡蜜拉絕對不是省油的燈，當初凱特要嫁進皇室，卡蜜拉曾經很瞧不起，認為凱特根本硬不起來，難以扛下身為皇室重要成員的巨大擔子，想不到凱特也不像她猜測的只是個花瓶，多年下來還就撐住了，而且備受英國媒體的喜愛，人氣早就超越卡蜜拉一大截。

卡蜜拉出了名的對皇室其他人都有很多意見，也不怕表達出來，查理的小兒子哈利近來推出回憶錄「SPARE」（暫譯：備胎），就指皇室內部有些人是會常常跟媒體爆料，贏取媒體的歡心和支持，卡蜜拉就是其中之一。外人不覺得凱特會像她一樣這麼低級，可是媒體是很喜愛凱特的，讓卡蜜拉用盡心機與手段要拉攏他們顯得白費力氣。

英國現任王后，要跟下一任的王后鬥法，八卦刊物當然等著看好戲，這時遠在美國的哈利之妻梅根，就連想插進來軋一角的機會都不太有了。

卡蜜拉當上王后，希望自己的意見外界都能重視。（路透資料照片）
卡蜜拉當上王后，希望自己的意見外界都能重視。（路透資料照片）

凱特 英國 哈利

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