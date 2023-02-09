我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

英王郵票亮相「未戴王冠」 4月4日起開賣

編譯中心／綜合8日電
英國皇家郵政8日公布首款印有國王查理三世肖像的郵票。（路透）
英國皇家郵政8日公布首款印有國王查理三世肖像的郵票。（路透）

英國國王查理三世（King Charles III）去年9月登基，英國皇家郵政（Royal Mail）今天公布首款印有他肖像的郵票。

路透報導，今天公布的查理三世「日常」郵票，是英國在女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世之後所進行的最新改版作業之一。伊麗莎白二世去年9月8日駕崩，在位70年，為英國歷史上在位時間最長的君主。

新郵票有查理三世頭像以及郵票面值，將於4月4日起全面開賣。商家將繼續出售手上現有的女王郵票，等皇家郵政存貨用完之後會補進新郵票。

中央社引述法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導稱，這款極簡、樸素、沒有王冠或任何裝飾的郵票，有先獲得查理三世本人的批准，與出現在新硬幣的官方肖像是相同的。皇家郵政對外事務與政策主管高德（David Gold）說：「國王不戴王冠的作法是有先例的。」

新郵票上查理三世的肖像，取材自英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）替英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）設計的圖案。印有查理三世肖像的硬幣目前已經在市面流通。

英國 查理三世 皇家

上一則

敘利亞男徒手挖瓦礫堆尋親 30名親屬下落不明

下一則

鞏固接班？金正恩牽女兒在建軍節亮相

延伸閱讀

英王查理三世郵票亮相「樸素沒王冠」4月初開賣

英王查理三世郵票亮相「樸素沒王冠」4月初開賣
英國會全體站立聽澤倫斯基演說 議長獲贈烏飛官頭盔

英國會全體站立聽澤倫斯基演說 議長獲贈烏飛官頭盔
俄烏戰爭來首次 澤倫斯基8日訪英國 將與英相會晤、在國會發表演說

俄烏戰爭來首次 澤倫斯基8日訪英國 將與英相會晤、在國會發表演說
查理三世堅持要一家團圓 爽到哈利 氣死威廉？

查理三世堅持要一家團圓 爽到哈利 氣死威廉？

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責