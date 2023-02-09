英王郵票亮相「未戴王冠」 4月4日起開賣

英國皇家郵政8日公布首款印有國王查理三世肖像的郵票。（路透）

英國 國王查理三世 （King Charles III）去年9月登基，英國皇家 郵政（Royal Mail）今天公布首款印有他肖像的郵票。

路透報導，今天公布的查理三世「日常」郵票，是英國在女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世之後所進行的最新改版作業之一。伊麗莎白二世去年9月8日駕崩，在位70年，為英國歷史上在位時間最長的君主。

新郵票有查理三世頭像以及郵票面值，將於4月4日起全面開賣。商家將繼續出售手上現有的女王郵票，等皇家郵政存貨用完之後會補進新郵票。

中央社引述法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導稱，這款極簡、樸素、沒有王冠或任何裝飾的郵票，有先獲得查理三世本人的批准，與出現在新硬幣的官方肖像是相同的。皇家郵政對外事務與政策主管高德（David Gold）說：「國王不戴王冠的作法是有先例的。」

新郵票上查理三世的肖像，取材自英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）替英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）設計的圖案。印有查理三世肖像的硬幣目前已經在市面流通。