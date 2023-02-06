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查理三世堅持要一家團圓 爽到哈利 氣死威廉？

記者蘇詠智／即時報導
查理三世（前排中）想要讓威廉（中排左）與哈利（後排左）都參加自己的加冕典禮，一家人之間的複雜心結，又再度發酵。（路透資料照片）
查理三世（前排中）想要讓威廉（中排左）與哈利（後排左）都參加自己的加冕典禮，一家人之間的複雜心結，又再度發酵。（路透資料照片）

等待數十年終於成為英國國王的查理三世，敲定今年的5月6日舉辦加冕典禮，在此重要時刻，他希望兩個兒子威廉哈利都能出席，哪怕哈利早就跟威廉鬧翻，甚至在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」以及自己的回憶錄「SPARE」（暫譯：備胎）中砲火猛烈批判皇室，查理三世還是不想讓哈利缺席加冕典禮，民調也顯示支持哈利受邀加冕典禮的比例高過拒絕他參加，這讓對哈利氣到無法原諒的威廉遭到又一次打擊。

「備胎」從書名就感覺得出哈利對自己和威廉從小的不公平待遇充滿不滿，內容也果不其然儘管對查理三世與他的現任妻子卡蜜拉不無怨言，但對威廉的攻擊是他們的好幾倍，哈利甚至怒罵皇室人員為了保護身為未來國王的威廉，不惜撒謊破壞他妻子梅根的公眾形象，強調除非他們先對梅根道歉，否則沒有和解的可能。威廉對他的表現火冒三丈，完全失去信任，把他當成空氣一般不想理會，亦是情有可原。

偏偏查理三世就很想要哈利出席加冕，威廉怎麼勸說也無法改變父親的心意，只好先忍下這口氣。據英國的「皇室專家」透露，要是威廉接下來改變態度、盡量配合查理三世，甚至於哈利在典禮上走得近，也不要太意外。倒是哈利這下子得到對自己有利的局面，各方好奇他會如何利用？

英國媒體稱，為了讓哈利點頭接受加冕典禮的邀約，皇室方面可能會丟出一些哈利滿意的條件，誘導他確認出席，這之中像是讓他和梅根繼續保有皇室頭銜等等，早先英國的皇室支持者疾呼廢了哈利和梅根的頭銜，英國媒體表示哈利不是不願意把頭銜丟掉，但那要等他自己決定不要這些頭銜的時候，他不接受被動遭到剝奪頭銜，更氣憤外界把他和鬧出性醜聞的叔叔安德魯綁在一起，認為他們是「讓皇室頭痛的兩個王子」，他覺得自己與安德魯的情況根本不一樣。

由於哈利與梅根的兒子亞契也會在加冕大典相近的時間慶祝生日，梅根也許會待在美國家裡陪小孩，皇室據稱也有擬好「哈利隻身一人快閃回英國出席」的方案，以應對各種可能的狀況。

哈利（左）與威廉的心結太深，短期內很難解開。（路透資料照片）
哈利（左）與威廉的心結太深，短期內很難解開。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根不一定會一起出席英王查理三世的加冕大典。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根不一定會一起出席英王查理三世的加冕大典。（路透資料照片）

哈利 威廉 梅根

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