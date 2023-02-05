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男持弓潛入城堡「來殺女王」 英40年首例叛國罪

編譯中心╱綜合4日電
一名2021年持十字弓闖入溫莎城堡並聲稱「我是來殺死女王」的男子，近日承認三項叛國罪指控，同時成為1981年來英國首起叛國罪。(美聯社)
一名2021年持十字弓闖入溫莎城堡並聲稱「我是來殺死女王」的男子，近日承認三項叛國罪指控，同時成為1981年來英國首起叛國罪。(美聯社)

一名於2021年手持十字弓闖入溫莎城堡（Windsor Castle）並聲稱「我是來殺死女王」的男子，近日承認3項叛國罪指控，同時成為1981年來英國首起叛國罪，是逾40年來首例。

BBC報導，該男子名叫柴爾（Jaswant Singh Chail），21歲，來自英格蘭南部南安普敦，3日身穿黑色夾克，透過視訊連線出席倫敦老貝利（Old Bailey）法院審訊，他發言時僅確認他的名字，並對威脅要殺人、持有攻擊性武器和違反叛國罪等三項罪名認罪。

柴爾是英國逾40年以來，第一個依1842年版「叛國法」被定罪的人，「叛國法」規定，禁止在君主面前持有槍支或攻擊性武器，意圖傷害或恐嚇他們。

他2021年12月25日、正值聖誕節時在溫莎城堡內被英國皇家衛隊成員發現，當時柴爾使用尼龍繩梯爬進城堡，並已經待了約兩個小時，他更戴著兜帽和面具、被描述為「就像電影中的人物」。

皇家衛隊當下舉槍詢問「早安，有什麼我能幫忙的嗎？」沒想到柴爾直接回答「我是來殺女王的」，衛隊文言立即要求柴爾放下十字弓並跪下、雙手放在頭上，柴爾這時重申一遍「我是來殺女王的」。

據悉，柴爾身上還帶著一張手寫紙條、上頭寫著「請不要脫掉我的衣服、鞋子、手套和口罩等，不要屍檢、不要遺體保存，謝謝，我很抱歉」。

根據柴爾在潛入城堡前幾分鐘發布在Snapchat上的一段影片中，他預告「對不起，我為我所做和將要做的事感到抱歉，我將試圖暗殺女王伊莉莎白二世」，此外，柴爾還提到「這是對1919年英屬印度『札連瓦拉園屠殺』中受害者的報復，這也是為那些因種族而被殺害、侮辱和歧視的人所做的報復」。

警方表示，柴爾的行為並未被視為恐怖主義犯罪，移交法辦後也送往精神病院布羅德摩醫院（Broadmoor Hospital）、並通過視訊出庭。據稱柴爾的心理健康狀況在治療後有所改善。

伊莉莎白於去年9月去世，享年96歲，事發當天，她的兒子及現在的查理國王等家庭成員都在城堡裡。而檢察官指出，柴爾花了幾個月的時間策畫這次襲擊，在他進入城堡後，進入到溫莎城堡的保護區內，遇到了一名保衛，所幸沒有人受傷。

英國一名男子2021年手持十字弓闖入當時仍在世的女王伊莉莎白二世溫莎城堡官邸。(...
英國一名男子2021年手持十字弓闖入當時仍在世的女王伊莉莎白二世溫莎城堡官邸。(路透資料照片)

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