我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春節期間走訪全美這幾家水族館 全家都開心

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

英王查理三世5月加冕 LGBTQ+等多元合唱團同慶

中央社／倫敦21日專電
英王查理三世。（路透）
英王查理三世。（路透）

英王查理三世加冕典禮訂於5月6日舉行。白金漢宮今天宣布，慶祝活動將一連舉行3天，其中7日的「加冕音樂會」將有特別組成的合唱團獻唱，成員包括難民、醫護人員、LGBTQ+及聽障人士。

宗教氣息濃厚的加冕典禮將依照數百年來的傳統在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，由英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持。白金漢宮去年10月預告，查理三世（King Charles III）的王冠將與查理二世（King Charles II）1661年加冕時所戴的一樣，王后卡蜜拉（Camilla）也將同獲加冕。

根據白金漢宮今天發布的流程，加冕儀式將在5月6日早上開始。查理三世與卡蜜拉將自白金漢宮出發，並於加冕儀式結束後以更盛大的陣容返回白金漢宮，並與其他王室成員一同在陽台上現身，向群眾致意。

白金漢宮並未說明分別擁有薩塞克斯公爵及公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）頭銜的哈利王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan）是否會受邀出席加冕儀式。英國媒體近日援引王室消息人士說法報導，在加冕儀式登場前，哈利與屢遭他砲轟的王室勢必得各退一步、尋求和解，以免家族紛爭影響儀式呈現及慶典氛圍。

5月7日，在溫莎城堡（Windsor Castle）將有一場由英國廣播公司（BBC）策畫執行的加冕音樂會（Coronation Concert），除了現場直播，還會有數千張票券開放抽籤。受邀出席、不需抽籤的民眾包括查理三世及卡蜜拉所支持公益組織的志工。

白金漢宮表示，音樂會演出陣容包括世界一流交響樂團、舞者、國際知名音樂人，以及特別為加冕慶典組成的「加冕合唱團」（Coronation Choir）。這個合唱團的成員挑選自英國各地的社區合唱團和業餘歌手，身分背景涵蓋難民、國民保健署（NHS）人員、LGBTQ+、聽障人士。同台演出的還會有由大英國協成員國組成的「虛擬合唱團」（Virtual Choir）。

音樂會的重頭戲是「點亮國家」（Lighting up the Nation）燈光秀：透過投影、雷射、無人機、燈光裝置等技術和設備，英國各地著名地標將大放異彩，展現全國上下齊心同慶。

音樂會登場前，同樣是行之有年的慶典傳統，5月7日當天還會有「加冕午餐盛會」（Coronation Big Lunch），英國各地社區將被鼓勵舉辦食物分享會以及敦親睦鄰休閒育樂、公益或交流活動。5月8日，加冕慶祝活動的最後一天，民眾將受邀參加「幫大忙」（The Big Help Out）公益活動，嘗試擔任志工、參與社區事務。

白金漢宮表示，查理三世及卡蜜拉期待透過為期3天的「加冕週末」（Coronation Weekend）系列活動，凝聚大英國協各成員國以及英國全國各地社區、家庭成員和人與人之間的情誼。除了5月6至8日的「加冕週末」，2023年還會有其他活動慶祝查理三世及卡蜜拉加冕。

英國 查理三世 哈利

上一則

瓦格納集團宣布 計畫將蘇勒答爾烏軍遺體送還基輔

延伸閱讀

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
哈利與王室和解？英媒：查理三世加冕前有機會

哈利與王室和解？英媒：查理三世加冕前有機會
哈利出書後 英王查理、威廉夫婦首度微笑露面未置評

哈利出書後 英王查理、威廉夫婦首度微笑露面未置評
哈利出書後 父親查理、哥哥威廉首度現身未置評

哈利出書後 父親查理、哥哥威廉首度現身未置評

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年

2023-01-21 11:05

超人氣

更多 >
中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應
谷歌大裁員 被裁華人無心過年

谷歌大裁員 被裁華人無心過年
叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年

叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
唱了38年「難忘今宵」…新冠後遺症 李谷一缺席春晚

唱了38年「難忘今宵」…新冠後遺症 李谷一缺席春晚