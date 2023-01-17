哈利回憶錄首日賣143萬本 打敗歐巴馬 創金氏紀錄

哈利的回憶錄「Spare」一上市首日賣出143萬本，登上世界紀錄。（美聯社）

英國哈利 王子回憶錄「Spare」（備胎，暫譯）首日賣出143萬本，打敗前美國總統歐巴馬2020年出版的「應許之地：歐巴馬回憶錄」（A Promised Land），登上金氏世界紀錄。

中央社報導，根據金氏世界紀錄網站，哈利王子充滿爭議、言無不盡的回憶錄「備胎」已成為史上銷售速度最快的記實文學類書籍，在英國、美國、加拿大開賣首日即售出143萬本。

金氏世界紀錄網站表示，考量到「Spare」多數內容在1月10日正式開賣的5天前已於西班牙曝光，代表哈利王子曾經吸毒、與哥哥威廉王子打架等細節早已登上全球媒體，這項銷售數字更讓人印象深刻。

「備胎」在美國首刷200萬本，現已安排二刷。「備胎」是由美國小說家兼記者莫林格（J. R. Moehringer）代筆撰寫，他也曾為網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）、億萬富豪奈特（Phil Knight）的回憶錄捉刀。

另據英國天空新聞報導，英國國王查理三世 可能提供哈利王子夫人梅根5000萬美元的離婚協議金，要她放棄這段婚姻，希望藉此挽救哈利人生。

美國小報「環球雜誌」（Globe Magazine）援引英國王室高階侍臣談話指出，查理三世指責梅根挑起哈利對王室提出破壞性指控。隨著哈利新出版的回憶錄震驚全球，查理三世據稱「願做任何事」，避免次子哈利「放棄自己的人生」。

該名高階侍臣聲稱，查理三世「願意原諒哈利在過去三年對王室造成的可怕傷害」，認為哈利「被梅根迷惑，以致於無法看清自己正邁向災難且現在必須立刻抽身」。報導指出，查理三世也認為「這筆錢會很吸引梅根，因為她很貪婪，且這筆錢能安置她的人生」。