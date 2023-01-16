「凱特又不是女王」 梅根被爆搶輸衣服酸嫂嫂

梅根（右）2019年3月穿莫拉里奧格魯設計的衣服訪問加拿大，那是一套訂製的墨綠色洋裝和大衣。（路透）

英國哈利 王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）上市熱賣，其中大爆父兄猛料，據傳父子三人間關係鬧僵。英國「星期日泰晤士報」指出，英王查理三世5月加冕前，哈利王子和王室有機會和解。據報導，一名與查理三世關係密切、也認識哈利夫婦的消息人士說，相信5月6日加冕典禮前的數月內，王室會和哈利召開一次和解會議。

消息人士說：「各方都需要保持彈性，這是可以做到、可以解決的。」據表示，哈利必須到場與父親查理三世和兄長威廉王子在同一個房間，以及「另外一、兩個家庭成員和幾名哈利信得過的『自己人』，他才不會認為遭人埋伏」。

這名消息人士表示，時間非常緊迫，「我們得展開行動，在4月前把事情敲定。接著讓妻子們參與其中。國王的加冕典禮必須順利舉行」。

另名王室消息人士認同說，哈利和妻子梅根 必須在這場歷史性王室大典前獲邀參加，不然兄弟間不斷升級的仇恨就將演變成「一場鬧劇，分散焦點」。

另一方面，哈利回憶錄中，連嫂嫂凱特 王妃也成為他修理的對象，表示她和自己的妻子梅根從一見面就產生火花。近日英國每日電訊報報導，凱特和梅根從一開始就注定失和，因為兩人都和英國服裝設計師莫拉里奧格魯（Erdem Moralıoğlu）頗有淵源；但梅根發現，自己搶最新款總是輸給凱特，相當不滿。

據報導，梅根尚未與哈利交往、還是美國女演員時，就常穿莫拉里奧格魯的最新款亮相；但她與哈利交往後才知道，這名她最喜愛的英國設計師會把他的最新設計優先給凱特，讓她很不高興。據說，梅根對凱特排在她前面感到不滿，曾對人說「凱特又不是女王」。

梅根2019年3月挺著孕肚訪問加拿大，穿了一套莫拉里奧格魯設計的墨綠色洋裝和大衣。（路透）

梅根在2018年嫁入王室，直到2019年3月才又穿莫拉里奧格魯設計的衣服訪問加拿大，那是一套訂製的墨綠色洋裝和大衣，當時梅根已懷了兒子亞契。