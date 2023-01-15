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哈利與王室和解？英媒：查理三世加冕前有機會

中央社／倫敦14日綜合外電報導
威廉王子與哈利王子兄弟之間是否能和好，備受關注。（美聯社）
威廉王子與哈利王子兄弟之間是否能和好，備受關注。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）回憶錄「備胎」（Spare, 暫譯）上市熱賣之際，今天的報導指出，哈利與王室有機會在查理三世（King Charles III）5月加冕之前和解。

法新社報導，1位與查理三世關係密切、也認識哈利夫婦的消息人士告訴「星期日泰晤士報」（The Sunday Times），他們認為5月6日加冕典禮前的這幾個月將會安排一場會面。

「星期日泰晤士報」網站援引消息人士說：「各方都需要保持彈性，但是這是可以做到、可以解決的。」

消息人士表示，哈利必須到場與父親查理三世和兄長威廉王子（Prince William）在同一個房間，以及「另外一兩個家庭成員和幾名哈利信得過的『自己人』，他才不會認為遭人埋伏」。

這位消息人士說：「雙方都需要舉起手承認我們沒把所有事情都做對，我們犯了很多錯誤。我們必須對他說『我們理解你所經歷的痛苦』。」

這位消息人士表示，時間非常緊迫，「我們得展開行動，在4月前把事情敲定。接著讓妻子們參與其中。國王的加冕典禮必須順利舉行」。

另一位王室消息人士認同地對「星期日泰晤士報」說，哈利和妻子梅根（Meghan）必須在這場歷史性王室大典前獲邀參加，不然兄弟間不斷升級的仇恨就將演變成「一場鬧劇，分散焦點」。

哈利的回憶錄「備胎」10日上市首日熱賣超過140萬本，寫下書商非小說類作品的銷售紀錄。

儘管王室尚未對這本書發表評論，但消息人士表示，哈利的哥哥、王位繼承人威廉王子因弟弟的不忠而「怒火中燒」。

哈利 查理三世 威廉

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