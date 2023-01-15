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哈利自傳大賣：有很多東西沒講 怕父兄不原諒

編譯徐榆涵、羅方妤╱綜合14日電
英國哈利王子本周出版的自傳回憶錄「備胎」已成為英國史上銷量最快的非小說類書籍。(路透)
英國哈利王子本周出版的自傳回憶錄「備胎」已成為英國史上銷量最快的非小說類書籍。(路透)

英國哈利王子出版的自傳回憶錄「備胎」（Spare）日前開賣，廣受外界熱議，哈利向每日電訊報表示，自己有足夠素材可以寫兩本書，還有些東西沒有寫進這本回憶錄裡，稱「有些事情不想全世界知道」，否則他的父親和哥哥永遠不會原諒他，並希望王室向妻子梅根道歉。

「備胎」已成為英國史上銷量最快的非小說類書籍，該書概述哈利對王室一連串的不滿，以及他母親去世後未解決的創傷、與精神健康的鬥爭、在遇見梅根之前過著孤立的生活以及與家人關係的破裂。

肯辛頓宮和白金漢宮均表示不會對內容發表評論。

哈利在接受每日電訊報採訪時表示，他並非試圖瓦解君主制，而是試圖將他們拯救出來。

哈利說，自己向代筆作家透露一些資訊作為背景，但沒有寫進去。並指本來應該可以寫成兩本，稱初稿有800頁，是最終400頁手稿的兩倍之多，還有一些是跟代筆分享的內容，「我說這些是給你了解背景的，但絕對不能寫進去」。

根據書中說法，哈利說他的哥哥威廉王子形容梅根「難相處」、「粗魯」和「令人討厭」，哈利並指責威廉對他進行人身攻擊。

哈利說，沒有任何機構可以免受批評和審視，聲稱如果只有10%的審視放在他和妻子上的話，「我們現在就不會陷入這種困境」。哈利說，「如果人們願意傾聽」，他和妻子就不會和家人產生嫌隙，「這是最悲傷的部分，這一切都是可以避免的，但他們就是忍不住」。

此外，哈利說自己對兄長威廉的三名子女：9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主和4歲的路易王子有「責任」，他試圖改革王室，「我知道在這三個孩子之中，至少有一個會像我一樣，成為備胎（Spare）。這讓我覺得心痛又擔心。」

不過，哈利也說，兄長威廉王子「已向他明確表示，自己的孩子不是他的責任」。

哈利 威廉 梅根

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