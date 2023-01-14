哈利在自傳提到不存在的航班 紐西蘭航空推特拿他開玩笑
英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱妻子梅根向紐西蘭航空（Air New Zealand）訂了一個「從未有過」的航班與艙等座位，紐西蘭航空正式否認之餘，官方推特也發文拿此事開玩笑。
飛航資訊網站「Simple Flying」報導，哈利在《Spare》說了一個讓自己岳父湯瑪斯（Thomas Markle）從墨西哥飛去英國的故事。書中寫到，「我們告訴他，馬上離開墨西哥，全新程度的騷擾即將大量降臨到你身上，所以來英國吧，就是現在。紐西蘭航空，頭等艙（first class），由梅根預約與付錢」。
Introducing #SussexClass 👑 Apparently coming soon 👀— Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) January 12, 2023
這段敘述其實有兩個問題，一是紐西蘭航空沒有在任何航班提供頭等艙，只有豪華商務艙、豪華經濟艙與經濟艙，其次則是紐西蘭航空沒有墨西哥直飛英國的直飛航班。
紐西蘭航空發言人12日告訴媒體，「我們從未有過墨西哥與英國之間的航班，而且我們只有豪華商務艙」。官方推特隨後拿此事開了玩笑，稱「介紹蘇塞克斯艙（Sussex Class），顯然即將推出」，隨即引來了支持與反對哈利梅根的網友罵戰。
「Simple Flying」等媒體從哈利在書中的敘述判斷，一個可能是湯瑪斯先搭其他航空公司的班機到美國（如同為星空聯盟的聯合航空），之後就可以乘坐紐西蘭航空的航班飛往英國，另一個則是哈利或代筆作者不知為何，把紐西蘭航空跟另一家航空公司搞混了。
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