我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

哈利在自傳提到不存在的航班 紐西蘭航空推特拿他開玩笑

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱梅根向紐西蘭航空訂了一個根本不存在的航班跟頭等艙座位。（美聯社）
英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱梅根向紐西蘭航空訂了一個根本不存在的航班跟頭等艙座位。（美聯社）

英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱妻子梅根向紐西蘭航空（Air New Zealand）訂了一個「從未有過」的航班與艙等座位，紐西蘭航空正式否認之餘，官方推特也發文拿此事開玩笑。

飛航資訊網站「Simple Flying」報導，哈利在《Spare》說了一個讓自己岳父湯瑪斯（Thomas Markle）從墨西哥飛去英國的故事。書中寫到，「我們告訴他，馬上離開墨西哥，全新程度的騷擾即將大量降臨到你身上，所以來英國吧，就是現在。紐西蘭航空，頭等艙（first class），由梅根預約與付錢」。

這段敘述其實有兩個問題，一是紐西蘭航空沒有在任何航班提供頭等艙，只有豪華商務艙、豪華經濟艙與經濟艙，其次則是紐西蘭航空沒有墨西哥直飛英國的直飛航班。

紐西蘭航空發言人12日告訴媒體，「我們從未有過墨西哥與英國之間的航班，而且我們只有豪華商務艙」。官方推特隨後拿此事開了玩笑，稱「介紹蘇塞克斯艙（Sussex Class），顯然即將推出」，隨即引來了支持與反對哈利梅根的網友罵戰。

「Simple Flying」等媒體從哈利在書中的敘述判斷，一個可能是湯瑪斯先搭其他航空公司的班機到美國（如同為星空聯盟的聯合航空），之後就可以乘坐紐西蘭航空的航班飛往英國，另一個則是哈利或代筆作者不知為何，把紐西蘭航空跟另一家航空公司搞混了。

英國哈利王子在自傳《Spare》寫到妻子梅根曾為她父親向紐西蘭航空訂了墨西哥飛英...
英國哈利王子在自傳《Spare》寫到妻子梅根曾為她父親向紐西蘭航空訂了墨西哥飛英國航班的頭等艙機票，但紐西蘭航空發言人向媒體否認了此一說法，官方推特隨後也拿此事開玩笑。資料照片。（美聯社）

英國 哈利 墨西哥

上一則

巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單

延伸閱讀

哈利要英王室向梅根「道歉坦白」 憂威廉子女至少1人淪同下場

哈利要英王室向梅根「道歉坦白」 憂威廉子女至少1人淪同下場
反擊哈利？ 凱特：心理療法對某些人無效

反擊哈利？ 凱特：心理療法對某些人無效
自傳新書大賣 哈利：還有很多東西沒講 怕父兄永不原諒

自傳新書大賣 哈利：還有很多東西沒講 怕父兄永不原諒
誰知道對話會不會被收錄？傳哈利在加冕儀式不會受到歡迎

誰知道對話會不會被收錄？傳哈利在加冕儀式不會受到歡迎

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

2023-01-06 03:19
俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

2023-01-07 16:20

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款