哈利在自傳提到不存在的航班 紐西蘭航空推特拿他開玩笑

英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱梅根向紐西蘭航空訂了一個根本不存在的航班跟頭等艙座位。（美聯社）

英國哈利 王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱妻子梅根向紐西蘭航空（Air New Zealand）訂了一個「從未有過」的航班與艙等座位，紐西蘭航空正式否認之餘，官方推特也發文拿此事開玩笑。

飛航資訊網站「Simple Flying」報導，哈利在《Spare》說了一個讓自己岳父湯瑪斯（Thomas Markle）從墨西哥 飛去英國的故事。書中寫到，「我們告訴他，馬上離開墨西哥，全新程度的騷擾即將大量降臨到你身上，所以來英國吧，就是現在。紐西蘭航空，頭等艙（first class），由梅根預約與付錢」。

Introducing #SussexClass 👑 Apparently coming soon 👀 — Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) January 12, 2023

這段敘述其實有兩個問題，一是紐西蘭航空沒有在任何航班提供頭等艙，只有豪華商務艙、豪華經濟艙與經濟艙，其次則是紐西蘭航空沒有墨西哥直飛英國的直飛航班。

紐西蘭航空發言人12日告訴媒體，「我們從未有過墨西哥與英國之間的航班，而且我們只有豪華商務艙」。官方推特隨後拿此事開了玩笑，稱「介紹蘇塞克斯艙（Sussex Class），顯然即將推出」，隨即引來了支持與反對哈利梅根的網友罵戰。