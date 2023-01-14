反擊哈利？ 凱特：心理療法對某些人無效
英國王儲威廉與夫人凱特12日參加英格蘭利物浦的皇家利物浦醫院開幕典禮，受到民眾熱烈歡迎。這是威廉夫婦自哈利王子出版回憶錄「Spare」（備胎，暫譯）爆料後首次公開露面。凱特12日也與青少年談論藝術等事物對個人生活的幫助，她說：「談話療法對某些人沒有作用。」英國太陽報12日報導標題指出，凱特語帶玄機，不知是否是在回應哈利。
英王查理三世和威廉王子夫婦12日都進行王室活動，受到民眾熱烈歡迎。一名81歲病人希爾薇亞．史丹尼福德（Sylvia Staniford）緊握威廉的手，表示：「繼續加油，利物浦人愛你。」威廉王子微笑回應：「我會的。」史丹尼福德之後表示：「當然，我的話就是指哈利。他知道我在說什麼。」
威廉夫婦稍早乘車抵達醫院時，有人喊道：「先生，您有被哈利王子書中的言論傷到嗎？」太陽報指出，沒有人回應，也不確定威廉王子是否有聽見提問。
另一方面，哈利王子接受多場專訪宣傳自傳，父母兄嫂全成了他數落的對象。有消息人士就宣稱，他要是出席5月舉行的查理三世加冕儀式，也將不會受到歡迎。目前尚不清楚查理三世是否將邀請次子出席，也不知道哈利是否接受要求；但此前已有消息指出，哈利在加冕儀式的角色已經被刪去，就算出席也只能旁觀。
太陽報12日進一步報導，資深王室成員對於跟哈利一起在加冕儀式消磨時間感到猶豫不決，擔心對話「最終出現在『Spare』的平裝本」。一名消息人士透露，「家人期待哈利與梅根找個理由不要到場」。
據報導，王室成員對哈利向公眾洩露有關他們生活的詳細程度，感到震驚與受傷。
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