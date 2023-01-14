我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

反擊哈利？ 凱特：心理療法對某些人無效

編譯羅方妤、周辰陽／綜合13日電
英國王儲威廉王子（左）與夫人凱特（右）日前神情輕鬆，出席利物浦醫院開幕典禮。（路透）
英國王儲威廉王子（左）與夫人凱特（右）日前神情輕鬆，出席利物浦醫院開幕典禮。（路透）

英國王儲威廉與夫人凱特12日參加英格蘭利物浦的皇家利物浦醫院開幕典禮，受到民眾熱烈歡迎。這是威廉夫婦自哈利王子出版回憶錄「Spare」（備胎，暫譯）爆料後首次公開露面。凱特12日也與青少年談論藝術等事物對個人生活的幫助，她說：「談話療法對某些人沒有作用。」英國太陽報12日報導標題指出，凱特語帶玄機，不知是否是在回應哈利。

英王查理三世和威廉王子夫婦12日都進行王室活動，受到民眾熱烈歡迎。一名81歲病人希爾薇亞．史丹尼福德（Sylvia Staniford）緊握威廉的手，表示：「繼續加油，利物浦人愛你。」威廉王子微笑回應：「我會的。」史丹尼福德之後表示：「當然，我的話就是指哈利。他知道我在說什麼。」

威廉夫婦稍早乘車抵達醫院時，有人喊道：「先生，您有被哈利王子書中的言論傷到嗎？」太陽報指出，沒有人回應，也不確定威廉王子是否有聽見提問。

英國哈利王子自傳「Spare」日前上市，位於史溫頓的獨立書店「Bert's Bo...
英國哈利王子自傳「Spare」日前上市，位於史溫頓的獨立書店「Bert's Books」刻意在櫥窗把書跟小說「怎麼殺了你家人」（How to Kill Your Family）放在一起。（取材自推特）

另一方面，哈利王子接受多場專訪宣傳自傳，父母兄嫂全成了他數落的對象。有消息人士就宣稱，他要是出席5月舉行的查理三世加冕儀式，也將不會受到歡迎。目前尚不清楚查理三世是否將邀請次子出席，也不知道哈利是否接受要求；但此前已有消息指出，哈利在加冕儀式的角色已經被刪去，就算出席也只能旁觀。

太陽報12日進一步報導，資深王室成員對於跟哈利一起在加冕儀式消磨時間感到猶豫不決，擔心對話「最終出現在『Spare』的平裝本」。一名消息人士透露，「家人期待哈利與梅根找個理由不要到場」。

據報導，王室成員對哈利向公眾洩露有關他們生活的詳細程度，感到震驚與受傷。

哈利 威廉 凱特

上一則

美國駁尹錫悅 重申朝鮮半島無核化原則

下一則

國內外憂慮下 日本核廢水春夏之際排海

延伸閱讀

反擊哈利？ 凱特「語帶玄機」談心理療法對某些人無效

反擊哈利？ 凱特「語帶玄機」談心理療法對某些人無效
誰知道對話會不會被收錄？傳哈利在加冕儀式不會受到歡迎

誰知道對話會不會被收錄？傳哈利在加冕儀式不會受到歡迎
哈利出書後 英王查理、威廉夫婦首度微笑露面未置評

哈利出書後 英王查理、威廉夫婦首度微笑露面未置評
哈利回憶錄矛頭針對「她」 凱特和梅根妯娌之爭恨難消

哈利回憶錄矛頭針對「她」 凱特和梅根妯娌之爭恨難消

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

2023-01-06 03:19
俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

2023-01-07 16:20

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款