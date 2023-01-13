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哈利出書後 英王查理、威廉夫婦首度微笑露面未置評

編譯中心／綜合12日電
威廉（左）與妻子凱特訪問英格蘭北部一所醫院，面帶笑容神情輕鬆。（Getty Images）
威廉（左）與妻子凱特訪問英格蘭北部一所醫院，面帶笑容神情輕鬆。（Getty Images）

英國哈利王子出版爆炸性回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）後，他的父親國王查理三世與兄長王儲威廉王子今天首度公開露面，面帶笑容執行公務，對於爆料未置一詞。哈利在書中及宣傳受訪時大爆料，對父兄及其他王室成員做出不利指控。

路透報導，哈利在回憶錄披露的內幕，包括他曾乞求查理三世別迎娶第二任妻子暨現任王后卡蜜拉，以及威廉曾在一次激烈爭吵中將他撞倒。哈利還在接受電視訪問時強調書中所稱，指卡蜜拉和威廉在內的一些王室成員及幕僚，將關於哈利及妻子梅根的不利消息洩漏給八卦報刊。

英王查理三世（左）拜訪蘇格蘭村莊亞波恩等地區。（Getty Images）
英王查理三世（左）拜訪蘇格蘭村莊亞波恩等地區。（Getty Images）

英王查理今天來到蘇格蘭村莊亞波恩（Aboyne）的社區活動中心，和參與地方支援團體的代表人士會面。他抵達時與支持者閒聊，但並未立即對近日火熱的王室新聞話題發表評論。這趟出訪是查理今年首個公開行程，低調程度與兒子新書受到的高調報導形成強烈對比。

另一方面，威廉與妻子凱特今天同樣在哈利新書出版後首次進行公開行程，兩人訪問英格蘭北部一所醫院，過程面帶笑容神情輕鬆。威廉夫婦此行同樣未公開論及哈利的爆料。

事實上，哈利在書中也對凱特有所批評。英國每日郵報報導，回憶錄寫道，哈利與梅根2018年結婚前，曾邀請威廉夫婦共進晚餐。當時哈利感到身體不適，梅根跑上樓拿了一些「順勢療法萬靈藥」，包括牛至油和薑黃。回憶錄指出，哈利王子感到感動，儘管凱特隨即宣稱她不會採取這種非常規療法。

哈利還指出，四人在2018年「皇室基金會論壇」（Royal Foundation Forum）首次也是唯一一次同台，出現一些尷尬時刻。梅根在活動結束時對「#MeToo」運動表達支持，但凱特沒有，從而引發「爭議」。哈利寫道：「這不是真的。但我認為這讓凱特處於緊張狀態，也讓她和其他人注意到她現在要和梅根比較，並不得不和她競爭。」

哈利 威廉 凱特

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