哈利回憶錄矛頭針對「她」 凱特和梅根妯娌之爭恨難消

英國哈利王子回憶錄Spare爆料英國王儲威廉王子夫人凱特（左）和哈利王子夫人梅根（右）妯娌之爭細節。（美聯社）

英國每日郵報報導，10日正式上市的英國哈利 王子回憶錄Spare（備胎，暫譯）進一步曝光凱特 與梅根 妯娌之爭細節。這包括凱特與梅根對於梅根婚禮伴娘的服飾問題，及凱特直接在餐桌上反駁梅根治療感冒的家庭療法，回憶錄甚至指出凱特意識到被迫與梅根競爭而感到緊張。

回憶錄寫道，哈利與梅根2018年結婚前，哈利曾邀請兄長威廉夫婦與他和梅根共進晚餐。當時哈利王子感到身體不適，梅根「跑上樓」拿了一些「順勢療法萬靈藥」，包括牛至油（Oregano Oil）和薑黃。回憶錄指出，哈利王子感到感動，儘管凱特隨即宣稱他不會採取這種非常規療法。

哈利王子指出，四人在2018年「皇室基金會論壇」（Royal Foundation Forum）首次也是唯一一次同台出現一些尷尬時刻。梅根在活動結束時對「#MeToo」運動表達支持，但凱特沒有，從而引發「爭議」。哈利寫道：「這不是真的。但我認為這讓凱特處於緊張狀態，也讓她和其他人注意到她現在要和梅根比較，並不得不和她競爭。」

凱特在梅根婚禮前的彩排就跟她有過爭執，原因是凱特堅守皇家的禮俗規定，要擔任花童的女兒夏綠蒂以及伴娘等都穿上褲襪，梅根卻因為彩排當天很熱，覺得不管彩排或正式婚禮都不要她們穿，最後凱特被氣哭。然而，回憶錄指出四人在這個消息流傳後，凱特承認自己被氣哭的故事是假的，被氣哭的是梅根。

然而，回憶錄寫道，沒有人打電話要求撤稿，更直指妯娌間發生的事情不能被公開，因為這會讓未來王后難堪。