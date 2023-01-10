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哈利斥卡蜜拉勾搭小報 藉爆料洗白 英設戰情室應對哈梅

編譯中心／綜合9日電
哈利（後排左）與梅根和貴為國王、王后的查理三世（前排左）與卡蜜拉常有衝突。（路透資料照片）
哈利（後排左）與梅根和貴為國王、王后的查理三世（前排左）與卡蜜拉常有衝突。（路透資料照片）

英國哈利王子（Prince William）眾所矚目的自傳回憶錄「Spare」（備胎）10日上市，他的第一個電視宣傳專訪在ITV播出後，一如預期再掀爭議，他坦言到現在還對母親黛安娜（Princess Diana）的死有質疑，稱繼母、目前貴為王后的卡蜜拉（Camilla）是「反派」而且很想洗白，卻讓她反而更危險。

哈利爆料，卡蜜拉為了重塑新形象，不避諱和一堆嗜血媒體合作，時不時洩露王室內部八卦，暗示他和妻子梅根的私生活可能也被繼母流傳出去。

當初卡蜜拉是各方眼中的「心機小三」，哈利和哥哥威廉都曾勸父親查理三世（King Charles III）不要和她結婚，到最後他仍然屈服，因為看出查理非常愛卡蜜拉，他也希望父親能幸福，而查理對卡蜜拉也是真愛，會幫她找一組專人來塑造更討喜的形象。

不過年幼失母給哈利太大的傷痛和陰影，他表示母親死亡的完整真相沒有對他解釋、至今心中還有疑慮，雖然他也沒要他們重啟調查。他很害怕子女會受到和自己一樣的傷痛，所以極度不願梅根的生活細節曝光，結果是被王室人員看笑話，覺得他想太多、發神經。

另外，據媒體披露，對於哈利夫婦的連串砲轟，英國王室雖然迄今為止未回應，但在上月底就已經設立專門的「戰情室」，防止再有任何「猛料」爆出而影響王室聲譽。

據悉，部分王室成員和職員上月聖誕節假期期間在桑德靈厄姆莊園討論了這一情況，他們絞盡腦汁為已經曝光以及可能被曝光的破壞性內容進行「沙盤推演」。有內部人士表示：「王室對哈利將要發布的內容感到恐懼，尤其是那些私人時刻被重提。」

報導指出，查理三世想要繼續保持傳統的嚴肅態度並追隨女王「面對家醜從不抱怨，從不解釋」的做法，以保持王室尊嚴。而威廉王子則提出應該採取攻勢，主動發表澄清聲明，但該提議最終被查理三世否決。

哈利在被採訪時表示，「我不知道保持沉默怎麼能讓事情變得更好」，表達自己作為「影子的悲情和無助」。威廉及哈利的一位朋友表示：「他（威廉）不會報復，他有尊嚴以和難以置信的忠誠。威廉像一個活靶子，你能夠對一個活靶子開多少槍？他保持沉默是為了王室和英國的利益著想。」

BBC王室記者考夫蘭表示，這對英國王室來說是一項「艱難的平衡之舉」。雖然一直以來王室的姿態都是不回應，「但與以往不同的是，『Spare』涉及面更廣，更有衝擊力。」如果不回應，公眾聽到的就是哈利的版本；但王室在電視上解釋又會引來另外一場災難。

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