我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西出亂子波索納洛避走佛州 拜登頭疼是否趕人

員工生命線…美企裁員潮 讓這個社群平台人氣大增

哈利王子出書受訪 否認指控王室成員是種族主義者

中央社倫敦8日綜合外電報導
哈利王子的新書將要正式開賣，成為近日熱門話題。美聯社
哈利王子的新書將要正式開賣，成為近日熱門話題。美聯社

哈利王子今天說，他不認為英國王室成員詢問他和妻子梅根未出生嬰兒的膚色是「種族主義者」，但卻是一種「無意識的偏見」，他與梅根都沒說過王室成員是種族主義者。

哈利和梅根2021年接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時提及，一個他們未透露姓名的皇室成員反覆詢問兩人未出生的兒子亞契（Archie）的膚色。

哈利今天在英國獨立電視台（ITV）為宣傳其回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）而播出的採訪中，否認指責王室的種族主義。

哈利說：「不，我沒有。是英國媒體這樣說的。」他表示，梅根也沒有說王室成員是「種族主義者」。

哈利說，「在那個家庭生活過」的他將事件歸咎於「無意識的偏見」。

哈利說：「我的理解是因為我自己的經歷--種族主義和無意識偏見之間的區別，這兩者是不同的。」

哈利的妻子梅根是混血兒，她告訴歐普拉，哈利曾向她轉述過數度有人詢問他們孩子膚色會多深的談話細節。

歐普拉問，王室成員是否擔心嬰兒膚色會「太深」，梅根回答：「我沒辦法深究原因，但如果你做這種假設，我認為，感覺起來這是個很安全的假設。」

歐普拉的訪問促使白金漢宮（Buckingham Palace）罕見代表英國女王伊麗莎白二世發表聲明，稱「所提出的問題，尤其是種族問題，令人擔憂」。

哈利 梅根 種族主義

上一則

俄飛彈侵襲烏東 親俄分離主義者稱攻下重要村落

下一則

俄結束具文式聖誕停火 烏克蘭向巴赫姆特增援

延伸閱讀

美國女星不配入皇家？哈利轟威廉、凱特對梅根偏見強烈

美國女星不配入皇家？哈利轟威廉、凱特對梅根偏見強烈
英王加冕儀式 傳哈利官方角色「被消失」只能旁觀

英王加冕儀式 傳哈利官方角色「被消失」只能旁觀
「黛妃過世只哭1次」 哈利憶當年遭告誡不准情緒外露

「黛妃過世只哭1次」 哈利憶當年遭告誡不准情緒外露
「壞女人」卡蜜拉想洗白、更危險？哈利電視訪問批後母

「壞女人」卡蜜拉想洗白、更危險？哈利電視訪問批後母

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

2023-01-06 03:19
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘

20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘