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美國女星不配入皇家？哈利轟威廉、凱特對梅根偏見強烈

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子的新書將要正式開賣，成為近日熱門話題。（歐新社）
哈利王子的新書將要正式開賣，成為近日熱門話題。（歐新社）

英國哈利王子的新書「Spare」（暫譯：備胎）即將正式上市，他早先錄好的電視專訪也在近日陸續首播，其中在他與英國ITV主持人、也是他朋友湯姆布萊德比的訪問中，兄嫂威廉、凱特被他攻擊「打從一開始就不喜歡梅根」，繼母卡蜜拉更被嫌為了改善自身與英國媒體的關係，不惜洩露家族成員的私事，很像是「與魔鬼共枕」，讓他們對他的怒火持續高燒，很難有和解的可能。

哈利對湯姆布萊德比表示，儘管威廉與凱特都是「無照律師」這齣影集的粉絲，但對於在劇中與男主角派屈克亞當斯配成一對的梅根，兩人一開始就充滿偏見，嫌她「只是個美國女演員」、「離過婚」又是「黑白混血」，實在不配加入他們這個高尚優雅的皇室，讓梅根首度見到他們就感受不到歡迎，自然愈處關係愈糟，加上威廉曾要哈利別急著向梅根求婚，凱特對於梅根向她借唇蜜也是一臉心不甘情不願的樣子，喜歡炒作話題的八卦刊物當然嗅出不尋常，立刻把報導方向設計成「梅根vs.凱特」，梅根對大眾來說算是新鮮，哈利認為他們因此搶走不少威廉與凱特的丰采，讓兄嫂更憤怒。

早先曾主持過「頂級跑車秀」的傑瑞米克拉森在「太陽報」的專欄中直接寫道他痛恨梅根，巴不得她在所有英國小鎮都被剝光衣服、裸體遊街，然後大家朝她身上丟穢物邊罵她「可恥」，還表示跟他差不多同年紀的人都會和他有同樣想法。此文一出，就算在最討厭梅根的英國，也引來一堆罵聲，認為傑瑞米拿「冰與火之歌：權力遊戲」的奸后下場來比擬梅根就算了，卻公然鼓吹對女性的羞辱，實在非常要不得，傑瑞米後來被逼著公開道歉，「太陽報」網站也將文章下架，哈利卻沒辦法忍受有人這樣對自己的妻子，在專訪中K了一下皇室人員，罵他們到現在還對此默不作聲，更稱從梅根進入到他的生命到現在6年，媒體與名人對她的各種羞辱，皇室也什麼回應都沒有。

各方都知道哈利很保護妻兒，是否因此對於某些事看得太過嚴重？他也坦言皇室裡的人以為他想太多、多疑而瘋狂，他的哥哥威廉認為他看太多心理醫生看到出問題，他還是不管這些，堅持自己的做法是保護妻兒，認為就算出書、訪問中大曝皇室的問題，不會改變他對皇室家人們的感情，彼此也還有機會和解。

哈利王子的電視專訪吸引觀眾準時收看。（美聯社）
哈利王子的電視專訪吸引觀眾準時收看。（美聯社）
目前已是英國王后的卡蜜拉（左）和媳婦梅根之間暗潮洶湧。（美聯社）
目前已是英國王后的卡蜜拉（左）和媳婦梅根之間暗潮洶湧。（美聯社）
哈利王子（左）接受ITV主持人湯姆布萊德比專訪，再度語出驚人。（美聯社）
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梅根 哈利 凱特

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